El programa “Punto Final” difundió un audio en el que se escucha al gerente de la Municipalidad de Miraflores, John Ampuero, sugerir a los representantes de la empresa Grin hacer una donación de scooters a la comuna para renovar el convenio que mantienen y así vuelva a operar.

En el material, grabado el pasado 20 de marzo en la sede del municipio, John Ampuero asegura ante Vasco Mujica, gerente general de Grin, y Juan Russo, asesor de la empresa, que, una vez hecha la propuesta de donación, la renovación del convenio se hace de manera rápida. Incluso, les advierte que el otro proceso para aprobar la propuesta podría durar tres meses.

“La preocupación nuestra es la inseguridad ciudadana. Si yo fuera una empresa como la de ustedes diría: ‘a ver, señores, yo soy la empresa tal. A ver ¿qué necesitan ustedes para que nosotros los apoyemos para el tema de la seguridad ciudadana? ¿Necesitan motos, necesitan vehículos, necesitan scooters, qué necesitan?’. Y en función a tus posibilidades planteas una solución y entonces ahí te diremos: ‘Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar qué pueden apoyar a la gestión municipal’”, expresó el funcionario.

“Nosotros aceleramos todo, o sea, acá no demoran los regidores nada, nosotros somos otra gestión, nosotros no demoramos, nosotros somos prácticos”, añadió.

Ante la difusión del audio, Ampuero aseguró al programa periodístico que no ha cometido nada ilícito y que solo le ha transmitido a los representantes de Grin las “necesidades” del municipio.

“Yo no tengo ningún problema con el audio, yo no he dicho nada ilícito, el audio es una conversación donde los señores han venido a mi despacho, yo los he recibido, me han narrado que ellos han donado en función a su convenio y yo les he dicho cuáles son nuestras necesidades”, indicó el funcionario.

El pasado 14 de marzo, la Municipalidad de Miraflores incautó 110 scooters de Grin estacionados en las calles del distrito, tras el vencimiento de un convenio entre la empresa y la anterior gestión municipal. Ante ello, y tras la reunión con el funcionario, la compañía presentó una propuesta de donar 30 scooters a la comuna.

