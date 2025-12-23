La Municipalidad de Miraflores descartó que la reciente caída de árboles registrada en el distrito esté relacionada con una falta de mantenimiento del arbolado urbano, luego de que en menos de una semana se produjeran dos incidentes similares. Según fuentes municipales citadas por El Comercio, los hechos habrían sido ocasionados por la intervención de terceros.

El pronunciamiento se dio tras el accidente ocurrido la mañana del martes 23 de diciembre, cuando un árbol cayó sobre un camión en la cuadra 6 de la calle Colón, a solo un día de la Navidad. El desplome dejó al chofer y a su copiloto con heridas leves, generando alarma entre vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Miraflores investiga causas de dos caídas de árboles y descarta falta de mantenimiento. (Foto: Rafael Cornejo / @photogec)

De acuerdo con la comuna, personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional acudió de inmediato al lugar para asistir a los afectados, quienes fueron evaluados y estabilizados antes de ser trasladados a un centro médico cercano. La municipalidad precisó que las lesiones no revisten gravedad.

Las brigadas municipales procedieron con el retiro del árbol y la limpieza de la vía, lo que obligó a cerrar momentáneamente el tránsito vehicular en ambos sentidos. Durante estas labores se reportó congestión en las calles aledañas.

Fuentes de la Municipalidad de Miraflores indicaron que el distrito cuenta con ingenieros forestales y podadores especializados, quienes realizan revisiones constantes de riesgos del arbolado urbano. Asimismo, señalaron que el mantenimiento de los árboles se ejecuta como mínimo una vez al año, según las características y necesidades de cada especie, y que, de requerirse intervenciones adicionales, estas son programadas oportunamente.

Municipalidad de Miraflores asegura mantenimiento constante del arbolado urbano tras recientes desplomes. (Foto: Rafael Cornejo / @photogec)

Cabe mencionar que el accidente se suma a otro registrado el pasado 18 de diciembre, cuando un árbol de gran tamaño se desplomó sobre una camioneta en el cruce de la calle Madrid y la avenida De la Aviación. En ese caso, los dos ocupantes del vehículo resultaron heridos, pero lograron sobrevivir al impacto.

Tras ese primer hecho, el Cuerpo General de Bomberos señaló que la combinación de humedad acumulada y la antigüedad del árbol habría debilitado su base. No obstante, la municipalidad reiteró que, en ambos casos, se viene investigando el origen de los desplomes y anunció el refuerzo de las inspecciones del arbolado urbano para prevenir nuevos incidentes.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo