Obstrucción en bomba de desagüe generó deslizamiento de piedras en Miraflore. (América TV)
Obstrucción en bomba de desagüe generó deslizamiento de piedras en Miraflore. (América TV)
Por Redacción EC

Sedapal atribuyó el deslizamiento de tierra registrado en la bajada Armendáriz de Miraflores al rebose de su sistema de desagüe. La empresa estatal sostuvo que el colapso de la red por material de construcción desencadenó la caída de escombros hacia la Costa Verde cerca de las 5:30 p.m.

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