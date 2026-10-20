Sedapal atribuyó el deslizamiento de tierra registrado en la bajada Armendáriz de Miraflores al rebose de su sistema de desagüe. La empresa estatal sostuvo que el colapso de la red por material de construcción desencadenó la caída de escombros hacia la Costa Verde cerca de las 5:30 p.m.

Un equipo técnico del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) fiscalizó la cámara de bombeo CD-38 ubicada en la Costa Verde tras el reporte de la emergencia. Los especialistas detectaron allí un severo bloqueo de los equipos hidráulicos debido a residuos sólidos acumulados.

Sedapal denuncia que sujetos desconocidos arrojaron piedras y ripio de construcción de forma indebida a las tuberías. Este material no permitido frenó el impulso de las bombas y provocó la fuga de agua por el acantilado.

Sedapal atribuye bloqueo de bomba de desagüe a personas que arrojaron material de construcción y piedras. (Foto: Sedapal)

El personal operativo retiró los elementos extraños de los tubos y restableció el flujo normal de los efluentes. Asimismo, la cuadrilla desplegó camiones hidrojet para succionar los charcos acumulados en la superficie.

Tras el incidente, la institución hizo un llamado urgente a los ciudadanos sobre el cuidado de las redes sanitarias en la capital. El arrojo de desperdicios duros causa colapsos continuos que ponen en riesgo la salud pública de la comunidad.

Sedapal repara la avería y Emape limpia la bajada Armendáriz en Miraflores

El desprendimiento de lodo y rocas obstruyó un carril de la bajada Armendáriz con dirección al distrito de Magdalena este 19 de octubre. Trabajadores de Emape acudieron al lugar con maquinaria pesada para remover el material acumulado sobre el asfalto.

Obstrucción en bomba de desagüe generó deslizamiento de piedras en Miraflore. (América TV)

Los operarios concluyeron las tareas de aseo vial y liberaron el paso de los vehículos tras varias horas de labor la noche del mismo lunes. Con esto, el tránsito retornó a la normalidad en la Costa Verde al verificar la seguridad de la calzada.