El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Primer Despacho), inició investigación preliminar contra un sujeto en proceso de identificación, por el presunto delito de tocamientos indebidos contra una deportista que corría por el malecón Cisneros, en Miraflores.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 11 de octubre mientras la agraviada corría en una zona concurrida del distrito. Entonces, el sujeto que se desplazaba en un scooter en sentido contrario a ella, al verla, dio vuelta por el camino de la víctima para acercarse a ella por detrás.

El ataque se habría concretado durante este desplazamiento, por lo que la joven registró los momentos posteriores al hecho con ayuda de su teléfono celular. El fiscal provincial Henry Teófilo de la Cruz Marcelo lidera las diligencias para esclarecer este hecho.

Entre las acciones realizadas de manera urgente, se vienen programando diversas diligencias como la declaración de la agraviada en cámara Gesell en calidad de prueba anticipada, visualización de los registros fílmicos captados por las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otros.

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Asimismo, ya se gestionan las medidas de protección a la víctima ante el juzgado de familia respectivo. Tras hacer pública la denuncia, la joven expresó su preocupación por lo sucedido y por la posibilidad de volver a salir sola a correr.

“No quiero tener miedo de volver a salir a correr sola. Ninguna persona debería sentirlo… No sé qué estaba pensando ni cuáles eran sus intenciones. Lo único que sé es que nadie tiene derecho a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento", señaló la deportista en sus redes sociales.

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La denuncia de la joven y las imágenes de la cámara de seguridad constituyen los principales elementos difundidos hasta el momento sobre el incidente registrado en Miraflores.