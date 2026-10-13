El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. (Foto/Captura: RPP)
El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. (Foto/Captura: RPP)
Por Redacción EC

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Primer Despacho), inició investigación preliminar contra un sujeto en proceso de identificación, por el presunto delito de tocamientos indebidos contra una deportista que corría por el malecón Cisneros, en Miraflores.

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