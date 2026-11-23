Los oleajes anómalos continúan generando preocupación en la Costa Verde de Lima. El fuerte embate del mar sorprendió a vecinos y bañistas en playa Redondo, en el distrito de Miraflores, donde las olas sobrepasaron los muros de contención y alcanzaron la vía rápida, provocando congestión vehicular en la zona.

Ante las peligrosas condiciones del mar, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar ingresar al agua y mantener una distancia prudente del borde litoral.

Marina advierte fuerte oleaje y Callao cierra tramos de la vía Costa Verde. (Foto: Andina)

Medidas de prevención

Ante el aviso de oleajes anómalos en el litoral, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales orientar a la población, a fin de prevenir accidentes o daños personales y materiales.

Asimismo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. “Se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa”, agregó la entidad.

Debido a las mareas altas y al oleaje moderado, el mar se esta saliendo a la altura de la Playa Redondo en la costa verde. Video: Gustavo Swayne https://t.co/QUCPoK9XWs — El Destiempo (@eldestiempope) November 23, 2026

Un oleaje anómalo se refiere al impacto o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano hacia zonas costeras. Estos son todos los tipos:

Oleaje ligero: el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.

el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales. Oleaje moderado: el mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.

el mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales. Oleaje fuerte: el mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.

el mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales. Oleaje muy fuerte: el mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

MIRA AQUÍ: Oleajes anómalos obligan a cerrar 54 puertos y afectan costas en zonas del Callao y Chimbote

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene un monitoreo constante de las condiciones oceanográficas y meteorológicas en el litoral norte, con el objetivo de alertar oportunamente a las autoridades y a la población sobre la evolución de los eventos asociados al fenómeno de El Niño y prevenir mayores daños en la región.

Ciclovía Costa Verde

El tránsito por la ciclovía de la Costa Verde se encuentra interrumpido debido a la caída de varios postes a lo largo de la vía. Se recomienda a los deportistas y usuarios que circulan por este tramo tomar las precauciones del caso y optar por rutas alternas hasta que el personal técnico retire las estructuras y restablezca el paso seguro.

Comunicado

La Municipalidad Provincial del Callao informó a los conductores que, debido al oleaje anómalo registrado en la Costa Verde, se ha dispuesto de manera preventiva el cierre temporal de la vía expresa en el sentido de norte a sur. La restricción vehicular comprende el tramo desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

Ante esta medida, se recomienda utilizar rutas alternas como el jirón Loreto, la avenida Costanera y la avenida La Marina, para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

Municipalidad del Callao emite comunicado ante oleajes anómalos. Foto:Municipalidad del Callao

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