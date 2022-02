George Roldán sufrió el robo de más de S/50 mil luego de abordar un falso taxi en el distrito de Miraflores. Nunca imaginó que el conductor de la unidad rociaría un spray para dormirlo y posteriormente vaciar sus cuentas bancarias y realizar compras por internet.

“Han sacado un préstamo personal por la aplicación y aparte han hecho unos consumos con la tarjeta de crédito que tenía. Un poco más de S/50 mil”, detalló el agraviado a Latina Noticias.

Roldán contó que casi llegando a la Av. Javier Prado es cuando se siente con bastante cansancio. “De repente me empezó a dar un sueño muy profundo y no me acuerdo de prácticamente nada”.

“Solo tengo como flashbacks. En un momento yo abro los ojos y siento que alguien está forcejeando el pantalón como para sacarme el celular”, añadió.

Lo único que recuerda es que despertó en una calle de Lince y horas después se percató que le habían robado más de S/50 mil en compras por internet y créditos en efectivo. “Lo que a mí me causa mucha indignación con los bancos es que ellos ya tienen un perfil de cliente mío y pueden ver en todos los meses anteriores que yo no tengo consumos de esa naturaleza, menos de ese tipo de comercio”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO