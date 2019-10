Un joven fue atacado el fin de semana pasado con un cuchillo en el rostro por un desconocido, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Reducto, en el distrito de Miraflores. Actualmente, la víctima se recupera de sus heridas pero hizo la denuncia para hacer justicia y prevenir a otras personas.

Se identificó como Julián, con el fin de proteger su integridad. Contó en el noticiero de Latina que estaba caminando cuando se topa con un sujeto que le empuja e insulta sin motivo aparente. Cuando la víctima intentó defenderse, el sujeto sacó un cuchillo y le realizó cortes en el rostro.

“Estaba caminando hacia mi trabajo. El tipo me mira y comienza a empujar de la nada. Me dice que no me meta en su camino y me insulta. Entonces, no tuve más remedio que lanzarle un puñete, pero él saca un cuchillo y primero me corta parte del párpado y la ceja”, contó Julián.

► Cáncer de mama: realizan campaña gratuita de despistaje en 8 distritos de Lima

Dijo que el sujeto incluso intentó clavarle el cuchillo en la parte izquierda del tórax, pero logró esquivarlo. Aunque no le perforó, sí le dejó una herida.

Julian, realizador audiovisual, dijo que los agentes de Serenazgo oportunamente llegaron a la zona y lo trasladaron al hospital. Ha quedado con 13 puntos y casi pierde uno de sus ojos. Además, describió al agresor.

“Es un tipo de un metro con 70 centímetros, medio canoso, cabello negro con cola de caballo, tiene bigote estilo ‘Cantinflas’, la chiva mal formada y una voz media ronca”, dijo Julian, quien espera que las autoridades logren capturar al sujeto.

Por su parte, Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, dijo que se han realizado las coordinaciones con la Policía Nacional para ubicar al agresor.

“Con nuestras videocámaras estamos tratando de ubicarlo. También hemos comunicado a los distritos de las fronteras. A los vecinos que se comuniquen con la central alerta Miraflores para poder reaccionar rápidamente con la Policía”, indicó Miranda.