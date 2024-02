A raíz de la convocatoria, el martes, desde tempranas horas, se observó una mayor presencia de serenos y policías a manera de resguardo en este sector de Miraflores y se procedió a colocar rejas cerca a la comuna para poder cercar el acceso. Pese a ello, el plantón se realizó de todas maneras. Varios asistentes portaron grandes carteles y exclamaron frases pidiendo la revocatoria de Canales.

Jóvenes, adultos y personas de la tercera edad participaron de la protesta. Asimismo, se hicieron presentes activistas por los derechos de la comunidad LGTBI en rechazo a la no autorización de la actual gestión de Miraflores para realizar un evento de bodas simbólicas en el Parque del Amor.

Vale precisar que durante el desarrollo del plantón, a unos metros del mismo, se llevó a cabo un concierto en uno de los anfiteatros del Parque Kennedy. Este evento habría sido promovido por el municipio miraflorino. Lo resaltante es que la bulla de la música aparentemente habría superado los 90 decibeles (según un registro que realizó El Comercio), algo que iría en contra de la normativa de la comuna del distrito, pues lo máximo permitido es entre 60 a 70 decibeles en zonas comerciales.

José De la Torre Ugarte, quien lidera este movimiento de revocatoria y uno de los personajes que convocó el plantón, indicó a El Comercio que todo este paquete de reclamos inició por una queja de vecinos que no se les permitía utilizar los espacios públicos como normalmente lo hacían. Inmediatamente, señaló, comenzaron a llegar más quejas, sobre todo por el mal trato recibido por parte de fiscalizadores.

Los reclamos giran en torno a la presunta restricción del uso de espacios públicos en el distrito. (Foto: Julio Reaño)

“Los fiscalizadores toman prerrogativas extrañas como agarrar objetos de las personas. Adicionalmente quieren botar a la gente que patina, que baila, etc. Es un hostigamiento de fiscalizadores específico contra ciertas actividades en el espacio público, como hacer ejercicio, deporte en los parques, por ejemplo”, detalló.

A este tema, agregó, se ha sumado lo del Coliseo Manuel Bonilla. De la Torre precisó que este espacio que tenía un proyecto pre aprobado se encuentra actualmente totalmente varado. El Comercio pudo comprobar a través de un dron que efectivamente las obras de remodelación de la cancha de fútbol, iniciadas por la gestión anterior, se encuentran paralizadas. Se observan también lo que serían algunos objetos decomisados a comerciantes en uno de los rincones del patio.

Principales reclamos de vecinos ¿Qué es lo que piden? -No limitar el uso de espacios públicos para deportes y actividades recreativas

-Que no se edifique un centro de convenciones en Coliseo Manuel Bonilla

-No más hostigamiento por parte de fiscalizadores

-Se ejecute un adecuado cuidado de parques y jardines

-Se garantice la continuidad del skatepark del Malecón Cisneros.

-Se autorice la bioferia

-Dejar de podar árboles sin sentido

-Frenar las acciones con cierto uso excesivo de la fuerza en contra de ambulantes y comerciantes

-Se autorice el evento de bodas simbólicas de comunidad LGTBI en Parque del Amor.

Asimismo, De la Torre recordó que la intención del alcalde es construir un centro de convenciones en el área que hoy ocupa el tradicional Coliseo Manuel Bonilla, sin embargo, dijo que esto implicaría que las actividades que se dan normalmente ahí continúen paralizadas.

“Además, tenemos una serie de reclamos por abusos. No se deja trabajar legítimamente a los heladeros, ni grabar a los jóvenes youtubers o repartir volantes como fue el caso de la cantante Milena Warthon. Han sacado ordenanzas que son inconstitucionales. No puedes impedir a la gente hacer actividades en espacios públicos, donde el tránsito es libre”, comentó.

Este es el estado actual de la cancha de fútbol del estadio Manuel Bonilla. Luce completamente abandonada tras ser removida hace meses. (Foto: Jorge Cerdán)

Así como él, otros vecinos asistentes al plantón también manifestaron su molestia contra la gestión al mando de Canales. Karla Ponce criticó al municipio miraflorino por hacer del distrito un “espacio donde no se respeta la libre expresión del ciudadano”.

“En vez de fomentar el deporte, permitir que los jóvenes realicen su actividades, los adultos mayores bailen o se ejerciten, les cortan las alas. Los fiscalizadores deben cuidar más bien a estas personas, no estar ahí vigilantes y limitándonos en todo”, expresó.

El plantón fue convocado para las 5pm. En él participaron personas de todas las edades y familias enteras. (Foto: Julio Reaño)

Similar opinión compartió Javier Ortiz, otro vecino del distrito. quien denunció el hecho de que los parques y demás áreas verdes no son cuidadas de manera adecuadas. Sostuvo que en varias zonas del Malecón Cisneros se observa una “dejadez” en el riego de plantas y que incluso se podan árboles “indiscriminadamente”.

“No es posible que en pleno verano nos quieten sombra. Los árboles son vida, refugio de animales y los están podando sin razón válida alguna. No todos se están cayendo. Me parece que es más por motivos de estética. Canales tiene que rendir cuentas”, exclamó.

Otros reclamos

A través de redes sociales y otros medios, varios vecinos miraflorinos han dado a conocer otro paquete de reclamos. Una de las denuncias tiene que ver con las aparentes acciones de abuso y desproporcionadas que estaría cometiendo personal de fiscalización en contra de ambulantes y locales comerciales.

Uno de estos hechos fue denunciado por Aurea Bonifacio en noviembre pasado, quien se dedicaba a vender desayunos en la avenida Vasco Núñez de Balboa y alrededores. Ella fue abordada por cuatro fiscalizadores, quienes, según contó, la habrían tratado con violencia para despojarla de sus productos valorizados en 70 soles. La mujer terminó con la mano adolorida y emocionalmente afectada producto del forcejeo.

Al respecto, la comuna miraflorina difundió un comunicado en el que indicó que personal de fiscalización ya había comunicado a los ambulantes que estaban en esta zona que debían retirarse. Tras no obedecer lo dispuesto, los fiscalizadores procedieron con la retención de sus productos.

El municipio aseguró que no hubo ‘ningún contacto’ con la vendedora, pues sus productos se encontraban en un contenedor en el piso. “La comerciante informal retiene a un fiscalizador de la casaca y se produce un forcejeo que dio como resultado a la señora con rasguños en los dedos y el fiscalizador con la casaca de uniforme rota”, señaló.

Por otro lado, niños, jóvenes y adultos que realizan deporte en el skatepark de Miraflores protestaron contra el cierre de este espacio recreativo, que lleva 19 años funcionando. La intención de la municipalidad sería construir un nuevo skatepark en la Costa Verde y destinar el otro espacio a la construcción de una piscina municipal.

Con pancartas y carteles en mano, los vecinos pidieron al alcalde que escuche sus reclamos. (Foto: Julio Reaño)

“El skatepark que pensamos construir es cuatro veces más grande que el que tenemos (4 mil metros cuadrados) con una infraestructura de primer nivel”, argumentó Felipe Ojeda, vocero de la municipalidad de Miraflores. Agregó que cuentan con la opinión de instituciones internacionales especialistas en este deporte.

En tanto, vecinos del grupo de Facebook “El Destape Miraflores” denunciaron que la sala Luis Miró Quesada Garland, frecuentemente utilizada para exposiciones de arte, ahora está siendo empleada para realizar cobranzas a los vecinos. En medio de la polémica, el municipio informó que no se trata de una medida permanente y que solo se llevará a cabo hasta el 29 de febrero. Sin embargo, expertos proponen que se deberían habilitar otros espacios, ya que esta sala tiene como finalidad incentivar el arte y la cultura.

Asimismo, a través de redes sociales, se cuestionó que un espacio del Centro Cultural Ricardo Palma es utilizado para labores administrativas. Este diario pudo conocer que la mencionada área está ubicada en el sótano y su uso para el cobro de tributos se habría dado desde fines de 2022, según confirmaron fuentes de la municipalidad de Miraflores.

Poda de árboles

La semana pasada, este Diario recogió varias denuncias y quejas por la continua poda de árboles que viene ejecutando la municipalidad del distrito en varias calles, como San Martín (cuadra 2), Colón, Ocharán (cuadra 5) e incluso en algunos puntos del Malecón Cisneros.

El Comercio llegó a estos puntos y comprobó que, efectivamente, varios árboles que en días anteriores mostraban una copa frondosa y brindaban una sombra considerable, según evidencia que nos proporcionó vecinos de Miraflores, ahora lucen con pocas ramas y hojas. Asimismo, los troncos se han vuelto opacos.

Algo que también resalta es el retiro de un árbol que por mucho tiempo estuvo en el canil (espacio de recreación para perros) ubicado en el Parque Itzhak Rabin, en el Malecón Cisneros. Este árbol era de considerable tamaño y tenía gran cantidad de ramas y hojas, dando de esta manera sombra a las mascotas. Ahora luce vacío, sobre todo en las mañanas y tardes, pues ningún dueño se atreve a llevar a su perro por temor a las altas temperaturas.

Consultada por estas denuncias, la Municipalidad de Miraflores respondió que la poda de árboles en el distrito se realiza por razones de seguridad, para mitigar riesgos y evitar accidentes, así como para conservar la salud de los árboles. Argumentó que en los tiempos de temperatura alta los árboles tienden a crecer más y eso amerita que en verano haya un control e intervención.

Sin embargo, expertos consultado por El Comercio, refirieron que las podas generan desde ya una afectación. Si ocurre en pleno verano, en plena ola de calor, va a repercutir en aquellos servicios que los árboles nos brindan.

La semana pasada, este Diario recogió varias denuncias vecinales por la poda constante de árboles que realiza el municipio miraflorino, reduciendo los espacios de sombra en pleno verano y ante el intenso calor. (Fotos: Jorge Cerdán)

“Los árboles producen oxígeno, carbono, albergan buena parte de la biodiversidad urbana y por supuesto también proporciona beneficios recreativos y contemplativos para el usuario. Ese es el fin de tener un área verde urbana. Pero a medida que vamos ejerciendo estas acciones sobre el árbol vamos desvirtuando todos estos ejercicios”, dijo Diego Aliaga, docente de la carrera de Agronomía y Negocios de la Universidad Científica del Sur.

También indicó que un factor a tomar en cuenta es la termorregulación. Destacó que los árboles son indispensables para disminuir la temperatura de la ciudad. “Está demostrado, sabemos que hay estudios en Europa y América Latina donde se evidencia que en las ciudades arboladas se mantienen entre 2 a 4 veces más frescas, frente a espacios que no tienen árboles”, explicó.

¿Qué ha respondido la gestión de Canales?

Este diario trató de obtener algún pronunciamiento de parte de la Municipalidad de Miraflores sobre los reclamos de un grupo de vecinos, pero nos comunicaron que esta vez no habrá un pronunciamiento oficial. Sin embargo, nos compartieron algunas respuestas y explicaciones dadas por funcionarios de la comuna sobre algunas denuncias.

Sobre la presunta restricción en el uso de espacios públicos, Eduardo Azabache, gerente de Autorización y Control de Miraflores, dijo que en el caso de las actividades propias de los youtubers e influencers sí está permitido en el distrito. Sin embargo, precisó que lo que no está permitido “son la publicidad y las activaciones sin autorización”.

Canales se ha defendido argumentando que detrás de estas protestas hay intereses particulares por sacarlo de su cargo.

“Negamos categóricamente que en la municipalidad prohibamos el usos de espacios públicos para la recreación. Lo que sí exigimos es que si usas un parlante o contratas un instructor debes acudir solo a tres lugares: el parque Pluma, complejo Chino Vásquez y losa deportiva del María Reiche”, dio.

En tanto, sostuvo que es falso que en Miraflores se prohíba el comercio en la vía publica y menos que se restrinja la circulación de comerciantes. “Hay 500 comerciantes autorizados y de estos 60 son heladeros”, resaltó Azabache.

Respecto al skatepark del Malecón Cisneros, el pasado 1 de febrero, la comuna señaló que en reunión sostenida con representantes de la comunidad del skateboarding nacional, se informó sobre la próxima remodelación del emblemático espacio deportivo del distrito.

Destacó que se realizarán mejoras en el mencionado skatepark: un nuevo cerco perimétrico, refacciones en la zona de competencia, un techo en la zona de espectadores, entre otras. Paralelo a ello añadió que se formará una mesa de trabajo para llevar adelante el proyecto de desarrollo del skatepark en la Costa Verde.

Por otro lado, días atrás, el alcalde de Miraflores sostuvo que estas constantes quejas a su gestión son promovidas por la extrema izquierda como parte de una iniciativa para iniciar un proceso de revocatoria en su contra.

“Este movimiento que está promoviendo la revocatoria es un señor de izquierda marxista leninista troskista y está identificado se llama José de La Torre Ugarte que no tengo idea si es miraflorino, es un señor de izquierda extrema”, dijo el burgomaestre.