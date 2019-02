Miraflores: locales de calle Berlín tienen hasta el lunes para subsanar observaciones

Los nueve establecimientos comerciales ubicados en la calle Berlín que fueron clausurados anoche por la Municipalidad de Miraflores tienen plazo hasta lunes para subsanar las observaciones levantadas por la comuna.



Mario Casaretto, subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres Miraflores, indicó que el plazo de 48 horas hábiles que se otorgó es para que los propietarios de los locales cumplan con corregir los problemas de defensa civil y sanitarios detectados.

"Si los locales ya levantaron las observaciones, tiene que ingresar su expediente, que llega el lunes a la oficina para programarlo y hacer el levantamiento (del cierre)", detalló.



En total se intervinieron 18 restaurantes, bares y discotecas de la calle Berlín. Nueve fueron cerrados temporalmente y tres, definitivamente.

"Queremos restablecer el principio de autoridad por lo que vamos a mantener personal de fiscalización, seguridad ciudadana y solicitar apoyo de la policía", agregó en diálogo con este Diario.

Sobre el restaurante Punto Picante, cuyo propietario denunció en Facebook que clausuraron el local pese a tener todas las medidas de seguridad al día, Casaretto señaló que "tienen cables mellizos, que están prohibidos".

De acuerdo a Owen Castillo, de Punto Picante, la Municipalidad de Miraflores cerró el establecimiento por dos infracciones debido a que supuestamente la fecha del extintor no estaba en el lugar correcto y por falta de mantenimiento de la campaña extractora. No obstante, Castillo publicó fotografías para demostrar lo contrario. "Hoy nos trataron como rateros, como delincuentes, los pequeños emprendedores no merecemos esto, ni a los ladrones, delincuentes, violadores los tratan así. (Comparto) Fotos de la supuesta campana sucia que más parece un vidrio por lo limpia que está, certificado de mantenimiento y del extintor plenamente operativo con su certificado de buen estado", agregó en Facebook.