¿Por qué el Bonilla está abandonado en 2026?

La historia reciente comienza en 2021, durante la gestión del entonces alcalde Luis Molina, cuando la Municipalidad de Miraflores suscribió un convenio con empresas vinculadas al grupo Intercorp para financiar la remodelación integral del complejo.

Intercorp se comprometió a aportar aproximadamente S/21,6 millones, de los cuales S/20,8 millones fueron desembolsados en un fideicomiso. En noviembre de 2022, la comuna otorgó la buena pro para ejecutar las obras al Consorcio Bonilla por S/31,7 millones.

Los trabajos comenzaron el 15 de diciembre de ese año, a pocas semanas de terminar la gestión Molina. El proyecto generó cuestionamientos de un sector de vecinos, entre otros aspectos, por la propuesta de modificar el nivel del campo y retirar la pista atlética.

Así luce en 2026 el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla, de Miraflores. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)

Una obra detenida desde el 2023

Cancha del estadio Bonilla en diciembre de 2022. (Foto: John Sanez)

Carlos Canales, actual alcalde de la Municipalidad de Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Con la llegada de Carlos Canales a la alcaldía, el proyecto fue paralizado en enero de 2023. La nueva administración argumentó problemas técnicos relacionados con el terreno y cuestionamientos al proceso contractual.

En marzo de ese año, la municipalidad declaró de oficio la nulidad del contrato al considerar que el consorcio había presentado documentación falsa vinculada a la experiencia de uno de sus profesionales.

El Consorcio Bonilla llevó la controversia a arbitraje. El episodio más reciente ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando un laudo declaró inválida la nulidad del contrato dispuesta por la municipalidad.

Según el fallo, el error detectado en la documentación correspondía a un problema material o de digitalización y la entidad que emitió el certificado confirmó su autenticidad. El tribunal consideró además que la comuna no acreditó suficientemente la existencia de información falsa.

La municipalidad discrepa con esta decisión.

Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, señaló a El Comercio que preparan acciones para llevar lo resuelto a la vía judicial.

“Entendemos que el árbitro se ha excedido en sus competencias al resolver este tema”, afirmó.

De la Barrera sostuvo, además, que el laudo no modificaría el proyecto que actualmente impulsa la municipalidad porque la inversión vinculada al contrato anterior fue cerrada.

En épocas de la pandemia del COVID 19, el coliseo Manuel Bonilla sirvió como centro de vacunación. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

¿Qué se plantea ahora para el Bonilla?

La actual gestión optó por un nuevo modelo para desarrollar el complejo mediante un derecho de superficie por 30 años. La empresa seleccionada fue la brasileña Fast Engenharia.

La propuesta inicial contemplaba un centro de convenciones multiusos, pero, según la municipalidad, el proyecto fue posteriormente modificado.

“No nos interesa un centro de convenciones, lo que nos interesa es completar la oferta que tenemos en la parte deportiva y cultural”, sostuvo De la Barrera. La propuesta actual, afirmó, contempla un auditorio multiuso deportivo y cultural.

Según la comuna, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración financiera y, una vez firmado el contrato, las obras podrían tomar aproximadamente dos años.

El terreno tiene unas 3,4 hectáreas. De acuerdo con la municipalidad, solo alrededor del 30% podría utilizarse debido a las condiciones del suelo y la presencia de humedad en el subsuelo.

Estado actual de la cancha del estadio Bonilla en 2026. (Foto: Renato Otiniano)

El Bonilla entra en campaña

La situación del complejo también se ha convertido en uno de los temas de la campaña municipal en Miraflores.

Jorge Muñoz, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito, plantea recuperar el estadio y mantener su carácter de espacio público.

Alex Von Ehren, candidato de Somos Perú y actual regidor, propone convertirlo en un centro deportivo multiusos y realizar consultas vecinales antes de definir el proyecto.

Alessio Cantella, candidato de Renovación Popular y exasesor de la actual gestión municipal, plantea el proyecto denominado “Bonilla Deportivo”, que incluye un campo de fútbol 11 divisible en cuatro canchas, además de espacios para calistenia y running. c

Desde la gestión Canales aseguran que el Bonilla seguirá siendo un espacio deportivo de uso público. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Renato Otiniano, candidato del Partido Morado y también regidor, propone recuperar la cancha de fútbol, incorporar un gimnasio y piscina municipales y desarrollar parte de la infraestructura de manera soterrada. También plantea una concha acústica para actividades culturales.

De acuerdo a la Municipalidad de Miraflores, el territorio del Bonilla tiene 34 mil metros cuadrados, de los cuales solo se puede utilizar el 30%. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)

Este el proyecto presentado por la Municipalidad de Miraflores para construir el nuevo Bonilla. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Los vecinos piden recuperar el espacio

Vecinos consultados por El Comercio coinciden en reclamar la recuperación del complejo y mantener su uso público.

Celso Graña, quien participó en acciones vecinales contra el proyecto impulsado por la actual gestión, señaló que esperan recuperar instalaciones deportivas y culturales.

“Lo ideal es renovar todo ese espacio, desarrollar la Concha Acústica, hacer un espacio público [...] Queremos que siga siendo manejado por Miraflores, no por el privado”, afirmó.

John Sanez, otro residente del distrito, cuestionó el deterioro que actualmente presenta el complejo y recordó que allí funcionaron durante años actividades de vóley, fútbol y otras disciplinas.

“La situación del Bonilla es lamentable. Me da tristeza y bronca”, señaló.

Así, a cuatro años del inicio de las obras que terminaron paralizadas, el futuro del Manuel Bonilla vuelve a quedar abierto: mientras la municipalidad avanza con un nuevo proyecto y enfrenta las consecuencias del último laudo arbitral, la recuperación del complejo se instala como uno de los asuntos de debate en la campaña municipal de Miraflores.

Jorge Muñoz, candidato a Miraflores por Avanza País. (Foto: Jorge Muñoz)

Alex Von Ehren, candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. (Foto: Alex Von Ehren)

Alessio Cantella, candidato a la alcaldía de Miraflores por Renovación Popular. (Foto: Alessio Cantella)

Renato Otiniano, candidato a Miraflores por el Partido Morado. (Foto: Renato Otiniano)