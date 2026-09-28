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Resumen

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Desde el 2022, el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla se encuentra en desuso y su estado actual es lamentado por los vecinos. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
Desde el 2022, el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla se encuentra en desuso y su estado actual es lamentado por los vecinos. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
Por Joel Dávila Quiñonez

Durante años, el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla fue uno de los principales escenarios deportivos de Miraflores. Hoy, parte de sus instalaciones permanece deteriorada y vecinos denuncian la presencia de desmonte, vehículos y estructuras en mal estado.

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