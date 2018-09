Cámaras de seguridad de un centro comercial, en Miraflores, captaron a una mujer que robó el violonchelo de una profesora de música. El hecho ocurrió el pasado martes.

La dueña, Ghislaine Valdivia, quién es profesora de música, narró que la mujer aprovechó que ella ingresó a los servicios del establecimiento para coger el instrumento.

“Después de hacer las compras, me dirigí a los servicios. El violonchelo estuvo ahí muy cerca de la puerta y cuando salí, luego de unos segundos, ya no estaba”, dijo Valdivia.

Agregó que cuando alertó sobre el robo a los encargados, la tienda mandó la alerta al personal de seguridad, pero la señora que habría hurtado el objeto estaba saliendo justo atrás de un vigilante.

“No es mi celular, ni mi cartera, y la señora se lo ha llevado descaradamente. Habrían podido atraparla. No tienen idea del valor del instrumento, el valor sentimental. No me han robado un objeto, me han robado una parte de mí, yo soy música”, dijo la profesora.

Enfatizó que ya realizó la denuncia en la comisaría de San Antonio, en Miraflores. Según manifestó, el instrumento no es nuevo y tiene unas marcas que podrían ayudar a su identificación.



"En la parte inferior hay una parte blanca cerca a las cuerdas y también tiene una reparación en el mango”, explicó. Cualquier información llamar al teléfono: 987 971 667