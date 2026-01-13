Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad sobre la inusual “venta” del mercado N° 1

El distrito de Surquillo fue creado en 1949 a partir de algunas zonas que pertenecieron a Miraflores, mientras que el mercado N°1 de Surquillo fue inaugurado en 1939 y fue construido en un terreno de 4 mil metros cuadrados ubicado en la cuadra 53 de la avenida Paseo de la República.

Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad de la supuesta ‘venta’ del mercado N° 1. (Antonio Melgarejo)

Mercado no puede ser privatizado ni vendido, afirma alcaldesa de Surquillo

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo, indicó que el mercado N°1 de Surquillo “es un bien de dominio público que presta un servicio esencial”, por lo cual, según dijo, no puede ser vendido ni privatizado.

En diálogo con El Comercio, la autoridad edil recordó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que Surquillo es el administrador legal de dicho centro de abastos. Por ello, remarcó que en el fallo del TC se determina que, en el caso del mercado N°1 de Surquillo, ha existido una “mutación demanial”.

“La sentencia del TC declaró nulo el acuerdo de concejo de Miraflores del 2007 a través del cual se pretendía privatizar mercado N°1 de Surquillo”, aseveró.

La alcaldesa de Surquillo apeló a “un principio de territorialidad” para sustentar su posición, pues adujo que “todos los bienes que están dentro del territorio del distrito creado le corresponden al distrito creado, salvo una ley expresa, lo que no ha sucedido”.

Loayza indicó que el centro de abastos de Surquillo fue cerrado en agosto del 2024 por deficiencias en las condiciones de seguridad. Luego, en septiembre del 2025, la Municipalidad de Lima advierte que existen daños estructurales en el inmueble, por lo que se realizaron estudios que recomendaban la implementación de ocho zapatas y 14 reforzamientos.

Recordó que durante el proceso de mejoramiento del local se interpusieron denuncias fiscales y acciones judiciales, lo que retrasó el trabajo. No obstante, precisó que se cuenta con un presupuesto priorizado y que se elabora el perfil del proyecto de inversión pública y se espera que las labores se inicien en mayo o junio.

Loayza aseveró que otras propiedades que están en controversia con Miraflores son el cementerio, el estadio y el depósito municipal de Surquillo, sin embargo, aseguró que estos dos últimos inmuebles están bajo la titularidad del Estado, pero que “están afectados en favor de la Municipalidad de Surquillo”. En el caso del cementerio, refirió que se trata de una donación de una familia.

Afirmó que el mercado N°1 de Surquillo tiene más de 300 puestos distribuidos en tres niveles. Indicó que más de 70 comerciantes, que representan más de 100 puestos, que han reconocido su deuda por el no pago de los alquileres y que están en proceso de regularización. Una vez reabierto el centro de abastos, ambas partes firmarán un contrato directo de arrendamiento.

Miraflores aclara que no hay proceso de venta del mercado N°1 de Surquillo

La Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio que no está en proceso de venta el Mercado N°1 de Surquillo, y aseguró que aún mantiene la propiedad sobre dicho inmueble, tal como consta en la Sunarp.

“Hemos salido a contestar un tema que ha sido puesto en la agenda por la alcaldesa de Surquillo, ya que no existe en este momento en Miraflores ningún proceso abierto para poder vender ese mercado, sino la prensa ya lo habría visto publicado en un diario convocando a los interesados”, refirió Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores.

Indicó que el tema de la supuesta venta del local del mercado salió a la palestra luego de la conversación que tuvo la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, y su par de Miraflores, Carlos Canales, pero, según dijo, ella tergiversó lo conversado.

“La alcaldesa lo hace público en un tono de medias verdades. Ella llama al alcalde de Miraflores y le dice que quiere hacer un proyecto de inversión (en el mercado) y Canales le responde que si está tan interesada en el tema entonces que Surquillo compre el mercado y lo convierta en un mercado municipal, pero ella le dijo que no, ya que tenía un proyecto de inversión”, afirmó el funcionario.

“Canales le dijo que tenía interés en solucionar este tema, ya que, como se señala, el mercado se encuentra en una condición ruinosa y, de acuerdo con las leyes, el propietario terminaría siendo responsable. El Código Civil dice que el propietario es responsable de los daños que ocurran por su mal uso o por no tomar las previsiones en una propiedad”, agregó.

Lino de la Barrera aseguró que en todas las partidas registradas ante la Sunarp figura la Municipalidad de Miraflores como propietaria del mercado N°1, por lo que puede disponer del bien. “La alcaldesa sabe que no puede hacer ningún proyecto de inversión si previamente nosotros no lo autorizamos”, manifestó.

Indicó que la Municipalidad de Miraflores mantiene la titularidad de bienes que están ubicados en Surquillo, como el cementerio y el estadio municipal. “Estos inmuebles son producto de una operación de compra -venta hecha por el distrito de Miraflores, por eso en todas las partidas electrónicas figuran que son de propiedad del distrito de Miraflores”, detalló.

“Atrás (del mercado N°1) hay un conjunto de tiendas que suman casi 800 metros, y también somos dueños del estadio, cementerio y varios predios que están entre las avenidas Tomás Marsano y Angamos Este, los cuales fueron comprados por los vecinos y con dinero del municipio”, precisó.

Dijo que le “encantaría” que los comerciantes del mercado sean los compradores del inmueble, ya que llevan entre 40 a 50 años en el lugar. Respecto al fallo del TC, Lino de la Barrera indicó que en dicha resolución solo señala que se trata de un bien de uso público y que sí se puede vender el inmueble mientras no se cambie de rubro al mercado.

Hay grupos de comerciantes que no pagan alquiler hace varios años, denuncia dirigente

Juan Aurich, secretario de Defensa de Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado N°1 de Surquillo, contó a El Comercio que en noviembre de 2007 hubo un intento de la Municipalidad de Miraflores vender dicho centro de abastos a los comerciantes, pero que una sentencia del TC, emitida solo días después, anuló dicho proceso.

Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del mercado N°1 de Surquillo.

Recordó que en el mercado hay tres asociaciones que agrupan a entre 180 a 200 vendedores, pero que la asociación a la que pertenece hay 72 comerciantes que han decidido formalizarse y regularizar la deuda que tienen con el municipio de Surquillo por el alquiler de las tiendas, ya que dejaron de pagar, en algunos casos, hasta 20 años tras la frustrada venta.

Este es el acuerdo de concejo de Miraflores en el que aprueba la venta del mercado N°1 de Surquillo a los comerciantes.

En ese contexto, indicó que hay otros grupos de comerciantes que no pretenden pagar la deuda argumentando que son posesionarios del mercado, por lo que han interpuesto demandas en el Poder Judicial para concretar su objetivo. Incluso, señaló que ellos han presentado denuncias que han obstaculizado la apertura del centro de abastos.

Aurich remarcó que los integrantes de su asociación se han apostado en los alrededores del mercado para vender sus productos, pero esperan que en este año se termine de subsanar las observaciones hechas por las autoridades. Indicó que las obras comenzarían en julio y tomarían entre 45 a 60 días.

En caso de venta del mercado, los comerciantes tienen la preferencia, afirmó abogado

Martín D’Azevedo, experto en derecho municipal, precisó a El Comercio que, más allá del principio de territorialidad, la entidad que tiene la propiedad del bien puede disponer de aquel “cuando mejor le parezca” si es que tiene los documentos en regla, es decir, cuenta con documentos que demuestran que la propiedad fue adquirida con tributos de los vecinos.

No obstante, explicó que, de acuerdo con la Ley de Bienes del Estado y de Uso Público, la prioridad en el proceso de venta la tienen las personas que son arrendatarios o posesionarios del bien. Aseguró que, en el actual contexto, la venta a un tercero se complica, ya que eso implicaría un desalojo de los vendedores.

“Los comerciantes, para acceder a la compra del inmueble, deben estar agrupados en una asociación como persona jurídica y estar saneados física y legalmente”, indicó.

Remarcó que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema estableció que el local, en caso sea vendido, solo puede funcionar como mercado y no se puede cambiar el giro.