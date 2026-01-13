El mercado N°1 de Surquillo está cerrado desde agosto del 2024.
El mercado N°1 de Surquillo está cerrado desde agosto del 2024.
Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad sobre la inusual “venta” del mercado N° 1
Resumen de la noticia por IA
Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad sobre la inusual “venta” del mercado N° 1

Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad sobre la inusual “venta” del mercado N° 1

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El mercado N°1 de Surquillo vuelve a ser noticia, pero esta vez porque, según se informó, hay la supuesta intención de venderlo, incluso se habló de una tasación de 12 millones de dólares. Dicho centro de abastos se encuentra cerrado desde agosto de 2024 por deficiencias en sus sistemas de seguridad y estructuras, por lo que un grupo de comerciantes vende sus productos en los alrededores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC