Últimas noticias del papa León XIV en misa de despedida
08:19
- El papa ya está en la avenida Brasil, a la altura de la cuadra 9 a pocos minutos de llegar al cruce con Bolívar.
08:01
- Al otro lado de Lima, en el Callao , se espera que 100 mil personas acudan a la llegada de Su Santidad.
08:00
- El Santo Padre dio una cálida despedida a todos los peruanos. Foto: América Noticias YouTube
07:51
"Que siempre estén llenos de fe y esperanza. Que el amor de Dios esté siempre, especialmente en los más pequeños". Foto: TV Perú
07:49
- "Quiero agradecer por su participación, presencia y acogida ; acompañando a este servidor por estos días"
07:47
- El papa León XIV da la bendición en su último balconazo en Perú : "Todos estamos llamados anunciar que Jesucrito ha venido a salvarnos, que Jesucristo nos acompañe siempre". Foto: TV Perú
07:27
- Vecinos del primer puerto verán de cerca la llegada del papa León XIV por primera vez a ese lugar. Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:26
- Son 60 adultos mayores los que viven en este lugar. El papa tiene previsto llegar a las 8 y 30 de la mañana. Foto: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:25
- Las monjas que atienden a las personas de la tercera edad se muestran entusiastas ante la llegada del Sumo Pontífice . Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:24
- El Comercio ya llegó al Callao donde lo esperan en el hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:16
- Devotos tomaron un descando antes de ingresar. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:14
- Desde la Nunciatura Apostólica en Jesús María se espera la salida del papa León XIV rumbo al Callao. Foto: América Noticias YouTube
07:11
- Acá te dejamos toda la guía para la ceremonia en la Base Aérea Las Palmas . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:08
- Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) , resguardan la base aérea. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:07
- Según reporte de medios, la señal de los celulares ha colapsado . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:04
- Los fieles llevaron imágenes para que sean bendecidas durante el acto litúrgico a cargo del Santo Padre . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:59
- La puerta 2 del lugar está habilitada de manera exclusiva para personas con movilidad reducida . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:58
- Estos son los grupos de ingreso para la misa del papa León XIV :
- Primer grupo : domingo 15 de noviembre desde las 10:00 p. m.
- Segundo grupo : lunes 16 de noviembre desde la 1:00 a. m.
- Tercer grupo : lunes 16 de noviembre desde las 4:00 a. m.
- Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:54
- Algunos esperaron desde la tarde del domingo para ser los primeros en entrar al recinto. Cabe señalar que a las 8 de la mañana se cerrarán las puertas . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:53
- Desde la madrugada, miles de fieles y ciudadanos ingresan a Base Aérea Las Palmas a la espera de la misa que ofrecerá el papa León XIV. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:52
- Buenos días a todos los usuarios de El Comercio que se unen a este último día de cobertura por el papa León XIV , quien hoy a las 10 de la mañana, oficiará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas en Surco.
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