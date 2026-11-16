Por Redacción EC

Últimas noticias del papa León XIV en misa de despedida

08:19
  • El papa ya está en la avenida Brasil, a la altura de la cuadra 9 a pocos minutos de llegar al cruce con Bolívar.
08:01
  • Al otro lado de Lima, en el Callao , se espera que 100 mil personas acudan a la llegada de Su Santidad.
08:00
  • El Santo Padre dio una cálida despedida a todos los peruanos. Foto: América Noticias YouTube
07:51

"Que siempre estén llenos de fe y esperanza. Que el amor de Dios esté siempre, especialmente en los más pequeños". Foto: TV Perú

Que siempre estén llenos de fe y esperanza . Que el amor de Dios esté siempre, especialmente en los más pequeños. Foto: TV Perú
07:49
  • "Quiero agradecer por su participación, presencia y acogida ; acompañando a este servidor por estos días"

07:47
  • El papa León XIV da la bendición en su último balconazo en Perú : "Todos estamos llamados anunciar que Jesucrito ha venido a salvarnos, que Jesucristo nos acompañe siempre". Foto: TV Perú
07:27
  • Vecinos del primer puerto verán de cerca la llegada del papa León XIV por primera vez a ese lugar. Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:26
  • Son 60 adultos mayores los que viven en este lugar. El papa tiene previsto llegar a las 8 y 30 de la mañana. Foto: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:25
  • Las monjas que atienden a las personas de la tercera edad se muestran entusiastas ante la llegada del Sumo Pontífice . Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:24
  • El Comercio ya llegó al Callao donde lo esperan en el hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Fotos: Giancarlo Ávila@photo.gec
07:16
  • Devotos tomaron un descando antes de ingresar. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:14
  • Desde la Nunciatura Apostólica en Jesús María se espera la salida del papa León XIV rumbo al Callao. Foto: América Noticias YouTube
07:11
07:08
  • Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) , resguardan la base aérea. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:07
  • Según reporte de medios, la señal de los celulares ha colapsado . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
07:04
  • Los fieles llevaron imágenes para que sean bendecidas durante el acto litúrgico a cargo del Santo Padre . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:59
  • La puerta 2 del lugar está habilitada de manera exclusiva para personas con movilidad reducida . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:58
  • Estos son los grupos de ingreso para la misa del papa León XIV :
  • Primer grupo : domingo 15 de noviembre desde las 10:00 p. m.
  • Segundo grupo : lunes 16 de noviembre desde la 1:00 a. m.
  • Tercer grupo : lunes 16 de noviembre desde las 4:00 a. m.
  • Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:54
  • Algunos esperaron desde la tarde del domingo para ser los primeros en entrar al recinto. Cabe señalar que a las 8 de la mañana se cerrarán las puertas . Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:53
  • Desde la madrugada, miles de fieles y ciudadanos ingresan a Base Aérea Las Palmas a la espera de la misa que ofrecerá el papa León XIV. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
06:52
  • Buenos días a todos los usuarios de El Comercio que se unen a este último día de cobertura por el papa León XIV , quien hoy a las 10 de la mañana, oficiará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas en Surco.

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