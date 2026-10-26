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Resumen

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Entradas para la misa del papa León XIV: cuándo estarán disponibles, cómo obtenerlas y cuáles son los requisitos. (Composición elaborada con IA).
Entradas para la misa del papa León XIV: cuándo estarán disponibles, cómo obtenerlas y cuáles son los requisitos. (Composición elaborada con IA).
Por Diego Aquino Pedraza

Los fieles que quieran participar en la multitudinaria misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, podrán obtener sus entradas gratuitas entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. Cada usuario podrá gestionar un máximo de ocho boletos, pero todos serán nominativos, intransferibles y deberán estar asociados al documento de identidad de cada asistente.

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