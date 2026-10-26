Los fieles que quieran participar en la multitudinaria misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, podrán obtener sus entradas gratuitas entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. Cada usuario podrá gestionar un máximo de ocho boletos, pero todos serán nominativos, intransferibles y deberán estar asociados al documento de identidad de cada asistente.

Estos son algunos de los principales lineamientos anunciados este lunes por el Arzobispado de Lima y la Comisión Central de la Visita del Papa a Lima, a pocas semanas de la llegada del pontífice al país. La misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a.m. y se proyecta que congregará a más de un millón de personas.

El procedimiento para conseguir las entradas se realizará mediante Ticketmaster. Además de establecerse un sistema de bloques para distribuir a los asistentes, cada boleto indicará una puerta y un horario determinado de ingreso. Las puertas de la base aérea comenzarán a abrirse desde las 10 p.m. del domingo 15 de noviembre, doce horas y media antes de la celebración.

1. Entradas gratuitas del 5 al 8 de noviembre: hasta ocho por usuario

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y presidente de la comisión encargada de la visita, anunció que los boletos estarán disponibles para el público durante cuatro días.

“Las entradas digitales para inscribirse a la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas estarán disponibles al público en general los días jueves 5 de noviembre, viernes 6 de noviembre, sábado 7 de noviembre y domingo 8 de noviembre”, indicó.

Monseñor Guillermo Elías informó que las entradas estarán disponibles para el público del 5 al 8 de noviembre. Cada usuario podrá gestionar hasta ocho boletos. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

La organización recalcó que no se cobrará por ninguna entrada. Por ello, cualquier intento de comercialización deberá ser reportado a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima.

Cada cuenta de Ticketmaster permitirá gestionar un máximo de ocho entradas, incluida la del propio usuario. Esto no significa que una misma persona pueda tener ocho boletos a su nombre. Al realizar el trámite deberán consignarse individualmente los nombres, apellidos y documentos de identidad de todos los integrantes del grupo.

2. ¿Cómo obtener las entradas para la misa de León XIV?

El primer requisito será contar con una cuenta en Ticketmaster. Quienes todavía no estén registrados deberán ingresar a la plataforma, proporcionar sus datos personales y un correo electrónico, generar una contraseña y completar las verificaciones solicitadas.

Entre el 5 y el 8 de noviembre, el usuario deberá iniciar sesión y buscar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Posteriormente seleccionará la categoría de público general, la cantidad de boletos que requiere y uno de los bloques que todavía cuenten con disponibilidad.

Pasos para obtener las entradas desde Ticketmaster. (Imagen: Arzobispado de Lima). / Diego Aquino Pedraza

Si una persona tramita, por ejemplo, seis entradas para su familia, las seis serán ubicadas en el mismo bloque. Luego tendrá que registrar los datos de cada asistente y verificar cuidadosamente que los números de documento y nombres consignados sean correctos antes de confirmar la operación.

Una vez completado el procedimiento, los boletos con código QR estarán disponibles en la cuenta del usuario. Podrán presentarse desde un teléfono celular o impresos, aunque la organización recomendó esta última alternativa.

3. Entradas nominativas e intransferibles: todos deberán presentar su documento

Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central de la Visita del Papa a Lima, hizo especial énfasis en que cada boleto pertenecerá exclusivamente a la persona cuyos datos fueron registrados.

Anlly Condeña explicó que cada asistente deberá presentar su entrada con código QR y el documento de identidad registrado para ingresar al recinto. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

“Las entradas son totalmente gratuitas. No se comercializan, no se venden, no se ceden tampoco a nadie”, señaló durante la conferencia de prensa.

Los ciudadanos peruanos podrán registrar su DNI, mientras que los extranjeros podrán hacerlo utilizando pasaporte o carné de extranjería, según corresponda. Un mismo documento no podrá estar asociado a más de una entrada.

El día de la misa tampoco bastará con mostrar únicamente el QR. Cada asistente deberá llevar el documento de identidad físico cuyos datos figuren en el boleto para pasar los controles.

La disposición también alcanza a los menores de edad, quienes necesitarán su propia entrada y documento y deberán asistir acompañados de sus padres o tutores. Asimismo, se permitirá el ingreso de coches para bebés y niños de hasta cinco años.

4. El público escogerá su bloque, pero no podrá cambiarlo una vez dentro

Uno de los aspectos centrales del sistema será la distribución del público en bloques. Al momento de obtener sus entradas, los usuarios podrán seleccionar alguno de los sectores que todavía tengan disponibilidad.

Después de esa elección, el sistema determinará automáticamente la puerta por la que deberá ingresar el asistente y el horario en que deberá hacerlo. Estos datos aparecerán en el boleto junto con el bloque correspondiente.

Llegada e ingreso a la Base Aérea Las Palmas. (Imagen: Arzobispado de Lima). / Diego Aquino Pedraza

Una vez dentro de Las Palmas, los asistentes deberán permanecer en el sector que figura en su entrada. Podrán desplazarse cuando resulte necesario —por ejemplo, para utilizar los servicios o acudir a los puntos de hidratación—, pero deberán conservar su boleto durante toda la jornada para poder retornar al bloque asignado.

La organización dispondrá de voluntarios que orientarán al público y de personal encargado de comprobar, antes de ingresar a cada sector, que el bloque señalado en la entrada coincida con el correspondiente.

Otro aspecto importante es que si una persona abandona la Base Aérea Las Palmas, no podrá volver a ingresar al recinto.

5. Las puertas abrirán desde las 10 p. m. del día anterior

Aunque la misa comenzará a las 10:30 a.m. del lunes 16, las puertas de Las Palmas estarán habilitadas desde las 10 p.m. del domingo 15 de noviembre.

Esto no implica que todos los asistentes deban acudir desde esa hora. El objetivo es distribuir progresivamente el ingreso durante la noche y madrugada para reducir aglomeraciones. Cada persona deberá respetar específicamente el horario que aparezca en su entrada.

La Base Aérea Las Palmas será dividida en bloques para distribuir a más de un millón de asistentes. Cada entrada indicará el sector, puerta y horario correspondientes. (Imagen: Arzobispado de Lima). / Diego Aquino Pedraza

El acceso contará con distintos filtros. Un primer anillo de seguridad estará bajo responsabilidad de la Policía Nacional del Perú (PNP). Posteriormente, personal vinculado a la organización ayudará a comprobar los documentos y boletos antes de llegar a los controles de lectura del QR.

Superada esta etapa, los voluntarios denominados “Amigos de León” orientarán a los asistentes hasta el sector asignado.

Al finalizar la ceremonia, la salida también se realizará progresivamente y, de preferencia, utilizando la misma puerta por la que ingresó cada grupo. La organización pidió evitar carreras, empujones y desplazamientos innecesarios durante la evacuación.

6. Acceso diferenciado para personas con discapacidad o movilidad reducida

Las personas con discapacidad o movilidad reducida dispondrán de un sector habilitado y de un acceso diferenciado mediante la Puerta N.º 2.

Podrán asistir acompañadas por otra persona, aunque ambas deberán contar con sus respectivas entradas. Personal voluntario brindará apoyo para facilitar su desplazamiento y ubicación dentro del recinto.

Las entradas gratuitas para la misa del papa León XIV se gestionarán mediante Ticketmaster y estarán vinculadas al documento de identidad de cada asistente. (Imagen: Arzobispado de Lima). / Diego Aquino Pedraza

Además, dentro de Las Palmas se instalarán puntos gratuitos de hidratación, servicios higiénicos, carpas de atención médica y ambulancias distribuidas en distintos sectores.

Debido a los controles de seguridad y cierres que se aplicarán alrededor de la base aérea, la organización recomendó a los asistentes evitar acudir en vehículos particulares y priorizar el transporte público.

Una organización que entra en su etapa final

El padre Juan Bytton, integrante de la Comisión Central de la Visita del Papa a Lima, explicó que detrás de las disposiciones anunciadas existe un trabajo conjunto entre autoridades eclesiásticas y estatales.

La preparación involucra a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana, las diócesis involucradas en el recorrido papal, la Cancillería, diferentes ministerios, la Policía Nacional y otras instituciones.

Bytton explicó que uno de los motivos por los que fue necesario esperar para anunciar el mecanismo de entradas era contar previamente con los aspectos operativos y de seguridad suficientemente definidos.

El padre Juan Bytton, integrante de la Comisión Central de la Visita del Papa a Lima, explicó que detrás de las disposiciones anunciadas existe un trabajo conjunto entre autoridades eclesiásticas y estatales. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

Además, anunció que una comisión de avanzada de la Santa Sede llegará a Lima para revisar los preparativos y mantener reuniones vinculadas, entre otros aspectos, con la seguridad, las comunicaciones y la organización de la multitudinaria Eucaristía de Las Palmas.

La visita de León XIV comenzará en el Perú el 11 de noviembre. En Lima, entre sus actividades se encuentran un encuentro con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal, una celebración en la Catedral de Lima ante las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, actividades relacionadas con los desafíos y esperanzas del país y una vigilia con jóvenes.

“Abramos el corazón”: el mensaje detrás de la visita

Durante la presentación, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, destacó que la llegada de León XIV debe entenderse más allá de la presencia de una autoridad y la definió desde la dimensión pastoral del pontífice.

Castillo sostuvo que uno de los principales mensajes de la visita será la necesidad de aprender a escucharse y reconocerse entre personas diferentes, reivindicando la dignidad humana frente a la discriminación y la violencia.

El cardenal Carlos Castillo destacó el mensaje de fraternidad que acompañará la visita apostólica de León XIV al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

En esa línea, Guillermo Elías recordó que el lema arquidiocesano elegido para la visita es “Con Toribio y León, abramos el corazón”, en un año que coincide además con los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

El obispo auxiliar sostuvo que la visita permitirá a los fieles reencontrarse con quien anteriormente formó parte del episcopado peruano y que ahora regresará al país como pontífice.