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LIMA, PERÚ - JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2026 Sede de la Misa de Clausura del Papa León XIV que se desarrollará en la base aérea de Las Palmas en el distrito de Surco. 29 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
LIMA, PERÚ - JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2026 Sede de la Misa de Clausura del Papa León XIV que se desarrollará en la base aérea de Las Palmas en el distrito de Surco. 29 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA
Por Miguel Rocca

Andamios, obreros con chalecos desplazasándose por el lugar e ingenieros con cascos supervisando cada detalle. Aquí, las construcciones e instalaciones avanzan rápidamente. Una zona de obras. Aquí, en la base aérea Las Palmas, se prepara todo para la llegada de Robert Prevost. No es un ‘rockstar’ ni una figura del deporte. Es el papa León XIV, nacido en Estados Unidos, pero de nacionalidad y corazón peruano, y volverá a nuestro país para ofrecer una gran misa en Santiago de Surco.

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