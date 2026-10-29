Andamios, obreros con chalecos desplazasándose por el lugar e ingenieros con cascos supervisando cada detalle. Aquí, las construcciones e instalaciones avanzan rápidamente. Una zona de obras. Aquí, en la base aérea Las Palmas, se prepara todo para la llegada de Robert Prevost. No es un ‘rockstar’ ni una figura del deporte. Es el papa León XIV, nacido en Estados Unidos, pero de nacionalidad y corazón peruano, y volverá a nuestro país para ofrecer una gran misa en Santiago de Surco.

Ocho años después, la base aérea Las Palmas volverá a recibir a un papa. Si en enero del 2018 fue el papa Francisco el encargado de ofrecer una misa para más de 800 mil peruanos, esta vez las expectativas son más altas. Por lo menos un millón de personas llegarán hasta la base de la Fuerza Aérea del Perú y por eso, a dos semanas de la llegada del sumo pontífice a tierras peruanas, se van ultimando detalles de toda la logística para recibir a León XIV, líder de la Iglesia Católica.

Vista aérea de la base aérea Las Palmas, lugar donde se realizará la misa del papa León XIV. (Foto: Ministerio de Defensa)

Por eso hoy se le permitió el acceso a medios, locales e internacionales, a la base aérea. Para que puedan conocer todos los detalles de lo que será la celebración eucarística en la sede militar. Son alrededor de 70 hectáreas las que están siendo intervenidas para acondicionar el espacio para recibir al papa León XIV y decenas de sacerdotes que acompañarán al primado de la iglesia católica en una misa multitudinaria.

LAS ENTRADAS

Las entradas podrán ser gestionadas a través de la web de Ticketmaster desde el 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Cada persona podrá generar 8 tickets, y estos deberán ser nominados desde el inicio. Es decir, llevar el nombre, apellido y DNI de la persona que asistirá a la misa papal. Pueden asistir personas de todas las edades. Vale resaltar que estas entradas serán completamente gratuitas, digitales, personales e intransferibles

EL INGRESO

La misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 de la mañana. La Fuerza Aérea ha previsto abrir las puertas de su base desde las 10 de la noche del viernes 15 de noviembre. Es decir, 12 horas antes de la celebración eucarística. La avenida Jorge Chávez restringirá su acceso, solo se podrá acercar de manera peatonal cuadras antes de la base aérea y con la entrada para el evento. Además, se habilitarán 14 ingresos que estarán distribuidos en todos los accesos a Las Palmas, desde Surco, Barranco y Chorrillos también.

La idea de abrir las puertas con tanta anticipación es evitar las aglomeraciones o tráfico de última hora en los alrededores de la base aérea.

EN EL LUGAR

Serán 37 sectores que contarán con pantallas gigantes, equipos de audio y puntos de rehidratación para que los asistentes puedan tomar agua y no sufrir el calor inclemente de los últimos días, más aún en el contexto del Fenómeno El Niño.

Además, habrá atención médica, ambulancias y brigadas de auxilio para atender cualquier emergencia o eventualidad.

Equipos del Cuerpo General de Bomberos, Defensa Civil y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) también dirán presente en Las Palmas. Ellos estarán asignados a cubrir emergencias, golpes de calor, deshidratación o desmayos y trasladar a los afectados para que puedan ser atendidos por el personal especializado.

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

NO DRONES

Además, se anunció que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará un sistema antidrón para garantizar la seguridad del Pontífice y su comitiva.

Según la información difundida, el operativo estará a cargo del Grupo de Defensa Aérea (Gruda), cuyos efectivos instalarán equipos especializados para vigilar el espacio aéreo y prevenir posibles riesgos durante los desplazamientos del Santo Padre.

El coronel FAP Carlos Tejada, vocero oficial de los preparativos para la misa del Papa en Las Palmas, indicó que el uso de drones está prohibido. “Los drones no están permitidos; eso sí, no los traigan, porque nosotros tenemos dentro de las medidas de seguridad un sistema antidrón que va a ser desplegado en ese momento, y si se detecta algún dron en el aire, se va a tener que derribar, entonces lo van a perder”, recalcó Tejada.