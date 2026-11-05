Los fieles realizan el proceso de inscripción a través de la plataforma Ticketmaster para obtener sus entradas a la Santa Misa del papa León XIV. Cada persona puede solicitar hasta ocho boletos, que son gratuitos, nominativos e intransferibles. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

Una de las etapas del registro permite visualizar los bloques de ubicación disponibles para asistir a la misa del pontífice. Los usuarios deben seleccionar un sector que todavía cuente con cupos, mientras que otros ya aparecen como agotados. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

La pantalla de Ticketmaster muestra el mensaje de espera en la fila virtual para acceder al proceso de inscripción. Durante la primera jornada, la alta demanda por las entradas ocasionó que varios bloques de la Base Aérea Las Palmas agotaran sus cupos. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

La plataforma Ticketmaster presenta el anuncio oficial de la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los fieles deben ingresar al portal para registrarse y obtener sus entradas gratuitas. La ceremonia espera congregar a más de 1,2 millones de personas. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

Los usuarios pueden acceder a Ticketmaster para iniciar el proceso de inscripción a la misa del papa León XIV. La plataforma habilitó el registro por etapas, del 5 al 8 de noviembre, debido a la expectativa por la celebración religiosa que se realizará en Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

La demanda de entradas para la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, registra una alta demanda. Durante la primera jornada de inscripción, varios bloques destinados al público general y una zona preferencial para personas con discapacidad ya aparecen como agotados, mientras que otros sectores mantienen disponibilidad.

La celebración religiosa, que se realizará a las 10:30 a.m., prevé congregar a más de 1,2 millones de personas. En conferencia de prensa, la Comisión Central de la visita del Papa a Lima informó que las entradas serán gratuitas, nominativas e intransferibles y que el registro se realizará a través de la plataforma Ticketmaster.

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, precisó que el proceso de inscripción para el público general se desarrollará en cuatro fechas: 5, 6, 7 y 8 de noviembre, desde las 10 a.m. En la primera fase, correspondiente a este jueves 5, algunos bloques ya agotaron sus cupos, mientras que otros todavía permiten completar el registro.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma, los bloques 3 al 5, del 9 al 10 y del 11 al 12 ya no cuentan con disponibilidad. En cambio, los sectores 12 al 32, 13 al 31, 30 y 34 todavía figuran como disponibles. En el caso de las personas con discapacidad, el bloque 4 preferencial también aparece agotado.

Las siguientes etapas de inscripción se habilitarán de manera progresiva. El viernes 6 de noviembre estarán disponibles los bloques 1, del 6 al 8, del 35 al 37, el 14 y del 29 al 35; el sábado 7 se abrirá el registro para los bloques del 15 al 18 y del 25 al 28. Finalmente, el domingo 8 se habilitarán los bloques del 19 al 24.

¿Cómo obtener una entrada para la misa en Las Palmas?

Los interesados deberán ingresar a Ticketmaster y crear una cuenta en la plataforma mediante la opción “Ingresar / Registrarse”. Después de completar sus datos personales y confirmar el registro, tendrán que buscar el evento oficial “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”.

Una vez dentro, deberán seleccionar la categoría “Público General” y elegir uno de los bloques que todavía tenga disponibilidad. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en total: una propia y otras siete para acompañantes. Si se realiza una solicitud conjunta, todos los boletos corresponderán al mismo bloque.

El siguiente paso será registrar los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente. Los ciudadanos peruanos deberán consignar su DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería. Tras verificar la información y confirmar la operación, las entradas digitales con código QR quedarán disponibles en la cuenta de Ticketmaster.

La organización precisó que cada asistente deberá presentar su boleto, impreso o desde un dispositivo móvil, junto con el documento de identidad físico registrado. La puerta y el horario de ingreso serán asignados automáticamente por el sistema, de acuerdo con el bloque seleccionado.

Ingreso para personas con discapacidad y otras disposiciones

Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán una zona habilitada y un acceso diferenciado por la puerta N.º 2. Podrán ingresar con un acompañante, siempre que ambos cuenten con sus respectivas entradas, y recibirán asistencia del personal de voluntariado.

Los menores de edad también deberán contar con una entrada y un documento de identidad, además de acudir acompañados por sus padres o tutores. Asimismo, se permitirá el ingreso de coches para bebés de hasta cinco años.

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En cuanto a las facilidades dentro del recinto, se instalarán puntos de atención médica, ambulancias, servicios higiénicos y puntos de hidratación. También estará permitido el ingreso de sillas plegables pequeñas y ligeras para adultos mayores o personas que las requieran por motivos de salud, siempre que no obstaculicen las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

Por otro lado, monseñor Guillermo Elías recordó que está prohibida la venta, comercialización o transferencia de las entradas, debido a que son gratuitas y personales. Los intentos de comercialización indebida podrán ser denunciados a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima.

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