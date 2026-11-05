Por Redacción EC

La demanda de entradas para la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, registra una alta demanda. Durante la primera jornada de inscripción, varios bloques destinados al público general y una zona preferencial para personas con discapacidad ya aparecen como agotados, mientras que otros sectores mantienen disponibilidad.