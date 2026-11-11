El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV dará una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel. Se espera recibir a alrededor de 1 millón de fieles. (Foto: Alonso Chero/Andina-composición)
El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV dará una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel. Se espera recibir a alrededor de 1 millón de fieles. (Foto: Alonso Chero/Andina-composición)
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A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, las pampas de Pimentel, en Lambayeque, se preparan para recibir a miles de fieles que participarán en una de las celebraciones religiosas más esperadas de la visita apostólica. Los trabajos de acondicionamiento del recinto superan el 85% de avance, mientras las autoridades ultiman los detalles de seguridad, accesibilidad y transporte.

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