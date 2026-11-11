Uno de los principales desafíos será el desplazamiento de los asistentes. Según la información preliminar, los fieles podrían tener que recorrer más de 10 kilómetros para llegar al lugar de la misa, dependiendo de su punto de ingreso o desembarque. El acceso será principalmente peatonal, aunque se contempla la disponibilidad de buses para adultos mayores que presenten dificultades para movilizarse.

La misa del papa León XIV tendrá lugar en las pampas de Pimentel el viernes 13 de noviembre desde las 10:30 a.m. y se espera la afluencia de poco más de 1 millón de personas. Los accesos estarán abiertos desde las 8:00 p.m. del jueves 12 hasta las 8:00 a.m. del día siguiente cuando se cerrarán.

La misa multitudinaria se llevará a cabo en las pampas de Pimentel, donde el terreno ha sido aplanado para la ocasión. (Foto: Alonso Chero-GEC)

Hasta 10 kilómetros para llegar a la misa

El recorrido hacia las pampas de Pimentel exigirá una planificación especial por parte de los asistentes. La mayor parte del desplazamiento se realizará a pie. Ante esto, El Comercio conversó con Jorge Chávez Cresta, coordinador regional de la visita papal del gobierno regional de Lambayeque, quien comentó que aquellos que peregrinen desde Chiclayo iniciarán en el puente Senati hacia pampas de Pimentel, un recorrido de 11,7 kilómetros que, en condiciones físicas aceptables, tomaría 2 horas con 37 minutos, aproximadamente.

Pero, asegura se habilitarán 50 buses para el traslado de personas. “van a llevar pasajeros, adultos mayores, personas con discapacidad hasta el óvalo de Pimentel o en la entrada de Los Cosmos, acompañados por patrulleros, también una ambulancia lista para atender alguna emergencia”.

El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que las personas se dirigirán exclusivamente a pie hasta la misa; aquellos que vayan en auto solo lo podrán hacerlo hasta el Fuerte Cáceres, tras lo cual emprenderán la caminata por los 6 kilómetros restantes. En ese sentido, las autoridades locales prohíben el transporte informal de personas.

Los buses y peregrinos irán hasta el balneario de Pimentel, localidad que acogerá a León XIV este viernes 13 de noviembre. (Foto: Alonso Chero).

Dos accesos y transporte para adultos mayores

La organización habilitará tres ingresos peatonales y uno vehicular para facilitar el ingreso de los asistentes y distribuir el flujo de personas: “los que vienen desde la carretera, desde el puente Senati hacia las pampas de Pimentel, aquella zona de ingreso se llama Los Cosmos, que se ha habilitado, removido el desmonte, nivelado para que los transeúntes caminen sin problemas”.

En ese acceso, Los Cosmos, revela Chávez Cresta, que se han implementado 7 accesos con letras desde la A hasta la Q. Por su parte, quienes vengan por el norte ingresarán por la zona de Los Ficus

Para los accesos vía Santa Rosa y Monsefú existen “los acceso número 2 y 3. Ellos caminarán entre 1 y 2 kilómetros para llegar a las entradas principales y luego a las entradas específicas. Por el acceso 4, el de tránsito vehicular, es también para personas con discapacidad, ellos solo caminarán unos 20 metros”, acotó Chávez Cresta.

El recorrido desde Chiclayo hasta pampas de Pimentel es de poco más de 11 kilómetros. Desde zonas como Monsefú o Santa Rosa unos 2 kilómetros. (Foto: Alonso Chero)

Se dispondrá de un estacionamiento en los alrededores del Fuerte Cáceres, cuya área está siendo aplanada para recibir 3,000 autos particulares que se registraron previamente, la cual se ubica a unos 5.4 kilómetros de Chiclayo, para luego ir a pie hacia las pampas de Pimentel.

Preparativos superan el 80%

Los trabajos de acondicionamiento de las pampas de Pimentel presentan un avance superior al 85% y debería ser entregada en su totalidad este miércoles 11 de noviembre. Las labores comprenden la preparación del espacio donde se celebrará la misa y la implementación de las condiciones necesarias para recibir a los asistentes.

Aquí León XIV presidirá la misa multitudinaria que espera congregar a 1 millón de personas en pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero)

“La infraestructura está a cargo de una empresa contratada por nuestra Cancillería, va a contar con la presencia de 12 imágenes de los santos que ha solicitado la Iglesia. No solo es el escenario, también el amoblamiento de la zona con 17 torres, pantallas gigantes para que vean al Santo Padre como si estuviera frente a ellos”, dijo el coordinador de la visita de León XIV a Lambayeque.

Asimismo, siguen las obras de instalación de los baños, 15 puestos médicos avanzados (PMA) para la “atención primaria: “ahí estarán los bomberos, los centros de hidratación. También se están implementando los centros de recolección de basura”, siendo el Ministerio de Salud y EsSalud los encargados de colocar las carpas médicas.

Además de las graderías, también están terminando de implementar puestos médicos de atención, centros de hidratación, entre otros. (Foto: Alonso Chero)

¿Cómo se garantizará la seguridad de los asistentes?

La concentración de miles de personas en un espacio abierto plantea desafíos para el control de multitudes, la atención de emergencias y la circulación peatonal: “para garantizar la seguridad hemos dividido el recinto en sectores (126) y subsectores, cada uno de estos con capacidad para 5,000 personas, mientras los cuadrantes aledaños para 10,000”, explicó Jorge Chávez Cresta.

Asimismo, detalló que se necesitan 3,000 vallas para el cercado, pero que en la actualidad cuenta con tan solo 400; sin embargo, aseguró que el GORE Lambayeque están gestionando la asignación presupuestaria para llegar a esta meta.

El exministro dijo que los bomberos, además de una labor de cubrir potenciales emergencias, también se encargarán de regar agua a los fieles para que se mantengan frescos, evitar el golpe de calor, así como el aumento de la sensación térmica a causa de las potenciales temperaturas altas.

La seguridad del evento recae sobre la Policía Nacional, pero con el apoyo de bomberos y brigadistas. (Foto: Alonso Chero)

De acuerdo al Senamhi, se prevé que para dicha fecha, en la zona de Chiclayo-Pimentel, se presente calor que alcance los 28 grados en horas de la mañana y de 32 grados entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

¿Qué medidas deben seguir los asistentes?

La celebración en Pimentel será uno de los principales encuentros multitudinarios del papa León XIV durante su visita al Perú. A medida que se acerca la fecha, la atención se concentra no solo en la culminación del recinto, sino también en garantizar que los fieles puedan llegar y retirarse de manera segura. Ante esto, el Gobierno Regional de Lambayeque recomienda:

Antes de salir de casa revisa tu entrada, confirma tu bloque y horario de ingreso.

Guarda tu entrada en el celular o impresa y no compartes el código QR.

Portar DNI o pasaporte de extranjería.

Portar medicamentos personales en caso haga falta.

Agua o bebidas hidratantes en botellas de plásticos, alimento como frutas, barras energéticas, galletas.

Está permitido llevar bancas plegables ligeras.

Del otro otro lado, está prohibido llevar a las pampas de Pimentel: