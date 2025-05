Transformación en detalle

Los inmuebles afectados por el incendio serán expropiados para ser convertidos en un área pública en beneficio de los vecinos, lo que permitiría recuperar y revitalizar esa parte histórica de la ciudad. Así lo aprobó, el pasado 12 de mayo, el Concejo de la Municipalidad de Lima, con 16 votos a favor 1 en contra y 15 abstenciones, en una sesión extraordinaria.

La comuna informó que los predios que serán expropiados están ubicados en los jirones Junín 1038, s/n, 1044 y Lucanas 158. La medida se sustenta en los informes técnicos elaborados por la Subgerencia de Defensa Civil, Prevención, Reducción y Reconstrucción de la MML, ya que los inmuebles presentan “un riesgo estructural muy alto”, lo que representa un peligro para los vecinos.

Concejo Municipal de Lima aprobó iniciativa para expropiar terrenos afectados por incendio en Barrios Altos. (Foto: MML)

La propuesta fue sustentada por el regidor Guillermo Valdivieso Méndez, presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la Municipalidad de Lima. El concejal indicó a El Comercio que se planea construir un parque en dicha zona ante la falta de áreas verdes en Barrios Altos.

“La iniciativa tiene como finalidad generar un área pública, además de garantizar el pago justo de la indemnización a los propietarios”, expresó Valdivieso.

La MML indicó que apuesta por la recuperación urbana y social de la zona de Barrios Altos pues que tiene un alto valor patrimonial y cultural y que por años ha estado expuesta a situaciones de riesgo.

En total, se han demolido seis inmuebles que ocupaban un área aproximada de 2500 m².

Regidor opositor Aron Espinoza cuestiona iniciativa

El regidor Aron Espinoza, de Podemos Perú, cuestionó la decisión de la MML de expropiar inmuebles afectados por el incendio debido a que no se tiene una planificación y que se corre el riesgo de que generan nuevos juicios contra la alcaldía de Lima, tal como ocurrió, según dijo, en el caso de la Vía Expresa Sur.

“No hay una planificación al respecto, entiendo que tampoco se ha conversado o coordinado con los propietarios de esos predios. El tema de expropiación o declaración de emergencia es algo típico y reiterativo de la gestión de López Aliaga. En el caso de la Vía Expresa Sur ha expropiado y ya se tiene varios juicios de parte de propietarios, lo que involucra no solo al alcalde sino a todo el conjunto de regidores”, argumentó.

Espinoza aseveró que la gestión de López Aliaga en la Municipalidad de Lima está llena de “puros títulos y anuncios y nada concreto” en el tercer año de su mandato.

Se puede desarrollar en la zona un parque o un área de servicio social, afirma especialista

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, resaltó la decisión de la Municipalidad de Lima de generar espacios públicos, ya que el Centro de Lima, especialmente Barrios Altos, no cuenta con parques, zonas de esparcimiento o de servicio social, pese a que tiene una importante población de alta vulnerabilidad, compuesta por adultos mayores y niños.

“Esto implica un reconocimiento del déficit y la falta de espacios públicos importantes en el Perú, específicamente en Lima. Esto también demuestra un interés por invertir en este tipo de infraestructura, que suele ser visto como gasto, pero es un gasto que genera beneficios sociales y urbanísticos, ya que se asocia a la mejor calidad de vida y desarrollo de las personas, mejora el entorno e impacta de manera positiva en el valor de las propiedades”, expresó el especialista a El Comercio.

“Tiene que ser visto como algo positivo, y más cuando estamos hablando del Centro Histórico de Lima y de Barrios Altos, que es una zona particularmente compleja y donde hay un déficit importante de áreas verdes y de parques, dado que, por el origen de este sector, en el urbanismo de aquel entonces no se generaban parques como hoy para acompañar el desarrollo de la ciudad”, agregó.

Facho pidió a las autoridades municipales definir bien qué uso se le dará a ese espacio, tomando en cuenta las necesidades de los vecinos, y la geometría del lugar, ya que se trata de terrenos que colindan con otros inmuebles. Remarcó que otra opción es que desarrolle en la zona viviendas de interés social.

“Es muy importante que se generen espacios públicos recreativos, como parques o polideportivos, o espacios que presten servicios a la comunidad, como guarderías, centros de adulto mayor o centro de salud”, aseveró.

“También es importante evaluar la ubicación y la geometría de los predios porque para el desarrollo de un parque es importante que el área se pueda abrir fácil al uso público y tenga un frente amplio que permita una apertura a la calle y, por ende, un acceso y un uso pleno de los vecinos”, añadió.

“Normalmente los parques son espacios que tienen frentes abiertos hacia las vías y que, de esa manera, puedan ser usados y disfrutados por las personas. No es convencional ver parques hacia el interior o alargados”, precisó.

Demandan la elaboración de un plan sobre el proyecto que se pretende realizar en terreno de Barrios Altos

Para poder desarrollar un proyecto en la zona donde ocurrió el incendio, en Barrios Altos, es necesario elaborar un plan que establezca la visión de lo que se busca construir en el espacio público, indicó el arquitecto y urbanista Alberto Fernández-Dávila.

Además, consideró que se tiene que identificar las expectativas de los vecinos sobre lo que desean que se realice en el lugar y precisar quién estará a cargo del mantenimiento.

“Es loable que la Municipalidad de Lima quiera generar espacios públicos, pero sí debe hacerse con un plan. Lo peor que puede suceder, desde mi experiencia académica y profesional, es que si las cosas se hacen sin un plan normalmente no terminan como uno quisiera”, expresó.

“Yo sugeriría que, a la mayor brevedad, la Municipalidad de Lima elabore un plan de cómo esos espacios públicos van a operar en beneficio de la población, cómo se va a mantener esto, quién estará a cargo de eso, y se comunique claramente para qué se está haciendo”, agregó.

“Como no veo un plan, no sé si el resultado va a ser bueno o no. En principio todo espacio público es bueno, pero si no se elabora bajo un plan integral de cómo van a operar estos pequeños espacios dentro de todo Barrios Altos se corre el riesgo de que se haga un espacio público y termine invadido o en malas condiciones”, aseveró.

Al igual que Aldo Facho, Fernández-Dávila explicó que se tiene que analizar si el terreno a expropiar tiene las condiciones para construir un parque, pues está ubicado en medio de los jirones Lucanas y Junín y que está rodeado de otros edificios que funcionan como almacenes. Recordó que las plazuelas se implementan en las esquinas y no a mitad de una calle, por lo que consideró que esa no sería una opción válida.

Puso como ejemplo el parque que se construyó sobre el terreno en el que funcionó la sede del Banco de la Nación, en la avenida Nicolás de Piérola, el cual quedó en escombros tras un incendio ocurrido el 28 de julio del 2000. Explicó que ese espacio tiene frentes abiertos a diferentes vías, lo que permite el fácil acceso del público.

El desarrollo urbano, comercial e inmobiliario en el Cercado de Lima

Los arquitectos Fernando Velarde y Mary Frías, integrantes de la consultora VeMas, contaron a El Comercio cómo ha sido el desarrollo urbano, comercial e inmobiliario de las zonas del Cercado de Lima. Esto tras el incendio en Barrios Altos que destapó cómo se han venido construyendo edificios que, en realidad, son almacenes de productos que se venden en Mesa Redonda, Mercado Central y el conglomerado comercial de Grau.

Los especialistas indicaron que, en sectores comerciales como Mesa Redonda y Grau, el comercio informal y los problemas de seguridad han desincentivado la inversión en vivienda, manteniendo el predominio de actividades comerciales y de almacenamiento.

Precisaron que la recuperación de los centros históricos es un reto común en muchas ciudades del mundo. “Una estrategia ampliamente utilizada es la “reconstrucción crítica”, que busca equilibrar la preservación del patrimonio con las necesidades contemporáneas. Este enfoque promueve la recuperación de la trama urbana histórica, respetando alturas y alineaciones tradicionales, e incentivando una combinación de usos que incluya vivienda, comercio y servicios”, afirmaron.

La Municipalidad de Lima clausuró este jueves con muros de concreto dos almacenes clandestinos ubicados en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, ya que representaban un peligro para los vecinos. (Foto: MML)

Además, resaltaron que el desarrollo inmobiliario en centros históricos, como el de Lima, requiere un enfoque que equilibre rentabilidad, preservación patrimonial y regeneración urbana.

“Los almacenes, ya sean clandestinos o formales, no representan una operación rentable para el suelo urbano en el Centro Histórico. Al tratarse de un suelo limitado y con restricciones patrimoniales, su uso requiere estrategias más complejas y complementarias para maximizar su valor tanto urbanística como financieramente”, afirmaron.

“A nivel global, la tendencia en centros históricos es el desarrollo de proyectos de uso mixto, que integren vivienda, comercio, turismo y cultura. Este enfoque no solo permite diversificar ingresos, sino también aprovechar la alta demanda de servicios en áreas céntricas, fomentando así una revitalización sostenible del entorno”, señalaron.

Depósitos y almacenes están prohibidos en el Centro Histórico de Lima

Actualmente está vigente, desde mediados de marzo, la intangibilidad del Centro Histórico de Lima a fin de evitar las actividades de almacenamiento y depósito, así como el comercio al por mayor en todas sus modalidades, lo que permitirá la fiscalización y la prohibición de la existencia de depósitos ilegales, tal como en el que se registró un gran incendio, en Barrios Altos, a inicios de marzo.

La regidora Roxana Rocha explicó que la ordenanza prohibirá y revocará la emisión de licencias y autorizaciones en los inmuebles que desarrollen dichas actividades de manera clandestina. Asimismo, los dueños de los establecimientos sancionados, sean personas naturales o jurídicas, no podrán solicitar ninguna licencia de funcionamiento dentro del ámbito del Centro Histórico por un plazo de 12 meses.

“Hoy los administrados de los locales no dejan realizar la labor de fiscalización, por ejemplo, si sacan una autorización por licencia de ventas de productos al por menor y lo que en realidad están haciendo es un negocio de depósito, el giro se desnaturaliza, y debe ser sancionado”, resaltó la concejal.

La Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima podrá emplear los mecanismos como la colocación de muretes, el tapiado de puertas o la soldadura de ventanas y puertas, como medio para efectivizar los actos de coerción o ejecución forzosa.

A partir de la publicación de la ordenanza, se suspenderá la recepción de solicitudes y el otorgamiento de licencias de funcionamiento, y de edificación por un período de 30 días de los establecimientos ubicados en la cuadra 10 del jirón Junín, la cuadra 1 del jirón Lucanas, la cuadra 11 del jirón Santa Rosa y las cuadras 3 y 4 del jirón Cangallo

El decreto de alcaldía también resalta que no se admitirán las solicitudes de licencia de funcionamiento en edificaciones antirreglamentarias, ni ningún otro procedimiento administrativo, excepto los orientados a la demolición, restitución o adecuación.