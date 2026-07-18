PNP había intensificado la búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos desde el 14 de julio. (Foto: Andina)
PNP había intensificado la búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos desde el 14 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lauro Salas, hermano de uno de los montañistas extraviados, denunció el abandono de las labores de búsqueda en el nevado Huascarán tras el retiro de las brigadas de auxilio en este sector de Áncash. El familiar manifestó su rechazo ante la falta de apoyo estatal continuo y detalló que las operaciones oficiales se detuvieron debido al agotamiento del personal y las condiciones climáticas adversas en la Cordillera Blanca.

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