Lauro Salas, hermano de uno de los montañistas extraviados, denunció el abandono de las labores de búsqueda en el nevado Huascarán tras el retiro de las brigadas de auxilio en este sector de Áncash. El familiar manifestó su rechazo ante la falta de apoyo estatal continuo y detalló que las operaciones oficiales se detuvieron debido al agotamiento del personal y las condiciones climáticas adversas en la Cordillera Blanca.

La suspensión de las acciones fue confirmada por representantes de Socorro Andino, quienes señalaron que los voluntarios están exhaustos tras trabajar por turnos ininterrumpidos. Ante la paralización, los parientes han decidido contratar guías especializados de manera particular y solicitan donaciones para financiar un equipo privado que intente alcanzar la zona crítica nuevamente.

Esto se suma a los reclamos sobre deficiencias logísticas. El presidente de la asociación de guías, Beto Pinto, criticó que la Policía Nacional no cumpliera con el traslado aéreo de los rescatistas voluntarios, obligándolos a realizar un extenso descenso a pie tras sus jornadas en la montaña.

Los esfuerzos de localización se han concentrado por encima de los 6,000 metros de altitud, donde el uso de drones permitió identificar huellas que podrían pertenecer al grupo. Sin embargo, la dificultad para que las naves oficiales aterricen en el refugio base ha limitado la capacidad de respuesta rápida y el recambio de especialistas técnicos en la zona.

Desaparición en el Huascarán: Todo lo que se sabe del caso

Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas Gaytán perdieron contacto el pasado martes 14 de julio durante el descenso del nevado Huascarán. El grupo, que formaba parte de una expedición de cinco personas, logró alcanzar la cima sur, pero una fuerte tormenta los desorientó, y los tres peruanos quedaron rezagados respecto a sus compañeros extranjeros en el sector de La Garganta.

El último indicio directo fue un mensaje de WhatsApp enviado por Ugarte a su pareja, donde informaba escuetamente que estaban perdidos. Posteriormente, las patrullas hallaron sus carpas y equipo intactos en el Campo 1, lo que confirmó que el ascenso final lo realizaron únicamente con ropa de abrigo y sin sacos de dormir, factor de alto riesgo ante las temperaturas de hasta -30 °C.

Actualmente, la incertidumbre prevalece entre los allegados, quienes exigen al Ejecutivo el envío de helicópteros con capacidad para operar a gran altitud. Mientras esperan una mejora en el clima, la familia Salas y los equipos de apoyo mantienen la esperanza de encontrar refugios naturales, insistiendo en que cada minuto es vital para rescatar a los montañistas con vida.