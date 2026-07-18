Las labores de búsqueda siguieron a través del uso de drones por el equipo de voluntarios en el Huascarán. (RPP)
Las labores de búsqueda siguieron a través del uso de drones por el equipo de voluntarios en el Huascarán. (RPP)
Por Redacción EC

Equipos de rescate detectaron mediante drones huellas que darían pistas sobre la ubicación de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán. El hallazgo de estos rastros, captados a aproximadamente 6,300 metros sobre el nivel del mar, representa el primer indicio físico tras cuatro días de búsqueda, según informó Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú.

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