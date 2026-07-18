Equipos de rescate detectaron mediante drones huellas que darían pistas sobre la ubicación de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán. El hallazgo de estos rastros, captados a aproximadamente 6,300 metros sobre el nivel del mar, representa el primer indicio físico tras cuatro días de búsqueda, según informó Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú.

Las imágenes obtenidas por las naves no tripuladas muestran huellas de caminata cerca de una grieta en un sector de difícil acceso. Según los especialistas, estas marcas permitirán a las brigadas de alta montaña delimitar una nueva zona de operación para verificar si corresponden a los extraviados. El uso de tecnología resultó fundamental debido a que las condiciones meteorológicas y el riesgo de avalanchas impiden el sobrevuelo constante de helicópteros.

“Ellos amanecen y necesitan bajar. En ese momento de bajar es que en ese punto rojo ahí es donde van y caminan y caminan, y ahí nos hemos acercado con el dron y ahí hemos encontrado las huellas. Lamentablemente no tengo la imagen de la del dron porque se ha quedado ahí arriba”, señaló el montañista a RPP.

Las labores de búsqueda siguieron a través del uso de drones por el equipo de voluntarios en el Huascarán. (RPP)

Las labores de auxilio han enfrentado diversos obstáculos, como el agotamiento físico de los rescatistas voluntarios y denuncias sobre deficiencias logísticas en las aeronaves oficiales. Ante la paralización temporal de las brigadas estatales, los parientes han optado por contratar guías privados y expertos internacionales.

La última posición conocida, según el dispositivo satelital de uno de los integrantes, situaba al grupo en el tramo entre el Campo 1 y el Campo 2. Tras el avistamiento de los drones, se planifica que un grupo de avanzada aproveche las horas de la madrugada para realizar el ascenso hacia el punto identificado. La meta es superar los 6,000 metros de altitud, donde se presume que los montañistas podrían haber buscado refugio natural en el nevado Huascarán.

Desaparición en el Huascarán: Cronología y origen del caso

Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas perdieron contacto el pasado martes 14 de julio durante el descenso del macizo. Los tres formaban parte de una expedición que logró coronar la cumbre sur. Sin embargo, una fuerte tormenta desorientó a los andinistas peruanos en el sector de La Garganta, provocando que quedaran rezagados respecto a sus compañeros extranjeros.

El último contacto directo fue un mensaje enviado por Alejandro Ugarte a su pareja, donde informaba escuetamente que estaban perdidos. Posteriormente, las patrullas hallaron sus carpas y pertenencias intactas en el Campo 1, lo que confirmó que el ascenso final lo realizaron con equipo ligero y sin sacos de dormir.