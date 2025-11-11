Todo sobre las motos: ¿Por qué aún no se sanciona el viaje de dos personas y cuándo será obligatorio el uso de chalecos?

Desde el último domingo, 9 de noviembre, entró en vigor la prohibición de que dos personas viajen en una misma moto , medida contemplada en el decreto supremo que estableció el estado de emergencia en Lima y Callao, en un contexto para combatir la criminalidad y reducir los ataques de sicarios contra los choferes de las empresas de transporte público.

Estado de emergencia dispone que dos personas no viajen en una moto.

Cabe recordar que el 16 de abril de este año el Gobierno, a través del decreto supremo N°006-2025-MTC, estableció que los motociclistas están obligados a usar chalecos con cintas retrorreflectivas y el número de placa en la parte posterior, pero dispuso una marcha blanca. Sin embargo, dos meses después, suspendió dicha disposición y estableció que el inicio de la aplicación de las sanciones será a partir del 18 de noviembre.

Norma que regula el uso del chaleco en los motociclistas

Algunos motociclistas usaron los chalecos pese a que no era obligatorio. (Foto: El Comercio/@photo.gec)

El acatamiento de la norma

El Comercio recorrió diversas zonas de la capital y constató que la disposición respecto a la prohibición de dos personas en una moto sí era acatada en la mayoría. Un grupo rechazó dicha medida ya que deben trasladar a sus hijos o parejas a las universidades o centros de trabajo.

En lo que sí hubo coincidencia es en el desconocimiento sobre el uso de los chalecos con el número de la placa. Algunos motociclistas portaban dichas prendas, pese a no ser obligatorio, mientras que otros saludaron la disposición que se permite el uso de cascos con visores de otros colores o polarizados, ya que en diversas zonas de Lima hay un sol intenso.

MTC hace precisión sobre viaje de dos personas en moto, uso de chalecos y cascos

Ante el desconcierto que imperó entre los motociclistas sobre la aplicación de las medidas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió el decreto supremo N.° 018-2025-MTC, el último sábado, para aclarar que el uso del chaleco con el número de placa de la moto será obligatorio solo en las zonas declaradas en estado de emergencia y cuando la norma lo establezca de manera expresa.

Respecto a los cascos y lentes protectores que usan los motociclistas, el MTC determinó las especificaciones técnicas que deben contar dichos accesorios. En caso de que el casco no cuente con visor, es obligatorio el uso de lentes protectores. La norma señala que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción grave, tipificada con el código G.59, que se sanciona con S/428, equivalente al 8 % de la UIT, y la retención del vehículo.

La Policía ejecutó operativos en diversos puntos de Lima para verificar el cumplimiento de las disposiciones del MTC. (Foto: El Comercio/@photo.gec)

“Se permite que el visor del casco no necesariamente sea transparente, siempre que forme parte del diseño original de un casco certificado de fábrica; y se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo, permitiendo al conductor elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno”, indicó el MTC en su pronunciamiento.

La Policía explica la aplicación de las restricciones a los motociclistas

La duda que surgió entre los motociclistas radica en la sanción que recibirán aquellos conductores que lleven a un copiloto en su moto. La coronel PNP Rocío Mayhua Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía, precisó que no existe sanción para las personas que incumplan dicha medida, ya que no fue incluida en la norma que decretó el estado de emergencia.

La oficial PNP explicó que, durante la intervención a dos personas adultas en moto, se obligará al copiloto a que descienda de la unidad y se dirija a su destino de otra forma. En el caso que un adulto vaya acompañado de un menor de edad, indicó que sí permitirá su desplazamiento, por lo que pidió que ambos ocupantes porten sus documentos de identidad.

Mayhua confirmó que no se está exigiendo el uso de chalecos a los motociclistas, pero que sí se verifica que los cascos que usen sean compatibles y cumplan las especificaciones técnicas de los cuatro modelos determinados por el MTC.

“Se hace la fiscalización del uso del casco conforme lo marca el MTC en sus cuatro modelos. En cuanto al chaleco, aun no hay una fiscalización porque esa fiscalización se hará cuando un distrito sea declarado en estado de emergencia y en la declaratoria del estado de emergencia, dentro de la documentación, tiene que decir el uso obligatorio del chaleco”, afirmó.

“La norma no te enmarca una infracción al desplazamiento de dos personas en una moto. Lo que nosotros hacemos es fiscalizar y no dejar continuar el viaje de dos personas en una moto. La norma te indica (la prohibición) de dos personas adultas, pero cuando se trate de menores se puede seguir el camino”, agregó.

Las autoridades hicieron una actualizacion sobre el uso del casco y del chaleco por parte de los motociclistas. (Foto: El Comercio/@photo.gec)

No obstante, la jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía indicó que una moto sí puede ser llevada al depósito en caso cometa infracciones. “Cuando la placa de la moto no sea legible, esté tapada, no sea del material correspondiente, el conductor no cuente con licencia o SOAT, entonces en esas circunstancias son llevadas a los depósitos o las dependencias policiales”, refirió.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Vidarte, afirmó que los agentes policiales podrán aplicar el “criterio” cuando constaten que el viaje de dos personas adultas no representa un peligro.

“La Policía Nacional continúa realizando su trabajo de prohibir que dos personas vayan en una misma moto, aplicando los criterios correspondientes, en la que podamos visualizar, de acuerdo con la intervención que realicemos, si es que no reviste ningún tipo de peligro para las personas, van a continuar con su viaje”, aseveró.

Se aplicará un cambio de placas, según gremio de motociclistas

Danny Mendoza, presidente de la comunidad motera del Perú, anunció a El Comercio que funcionarios del MTC le informaron que, a partir de mediados de diciembre, se implementará un cambio de placas en las motos, las cuales contarán con la tecnología RFID, lo que permitirá una mejor fiscalización a dichos vehículos.

Detalló que las motos contarán con dos placas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera y que se le agregará un dígito más a la placa alfanumérica. Estas nuevas disposiciones serán acatadas en una primera etapa de forma voluntaria, pero sí serán obligatorias para las nuevas unidades que salgan al mercado y para las que sean parte de una transferencia a otro propietario. El cambio de placa tendría un costo entre 50 y 60 soles.

Gremio de motociclistas se pronunció sobre reciente medidas del Gobierno. (Foto: Andina)

“Este lunes en el MTC me han informado que a partir del 17 de diciembre se hará, en la primera etapa, el cambio de placas a las motos. La primera etapa será voluntaria, para los que compran motos nuevas o lo que hagan transferencia vehicular”, indicó Mendoza.

“Hay dos normas del MTC que señalan que los motociclistas deben tener dos placas, una delantera y otra trasera. Como el sistema de amortiguación no permite tener una placa metálica, la placa delantera será un sticker holográfico de 3 centímetros por uno, donde estará integrado el chip RFID, tecnología que permite la lectura de un escáner y detectar las características de la moto. En la parte de atrás será una placa metálica de 17 centímetros por 20 centímetros, así como tienen los países de Mercosur. Esas placas serán de color blanco y se le va a agregar un número más, por lo que serán siete en la placa alfanumérica”, añadió.

Normas para motociclistas no tienen impacto en la lucha contra la delincuencia, afirma especialista

Las autoridades han dictado medidas para fiscalizar a los motociclistas que son imposibles de cumplir, ya que en Lima circulan más de un millón y medio de motocicletas y no hay la suficiente cantidad de policías para realizar operativos de control, indicó el general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía.

“En Lima y Callao se tiene un millón y medio de motocicletas y en todo el Perú son tres millones de moto. La autoridad tendría que contar con una “cantidad bastante numerosa de policías” para fiscalizar el traslado de dos personas en moto”, expresó el especialista.

Policía realiza operativos de control a los motociclistas en varios puntos de la ciudad.

Por ello, lamentó que el actual Gobierno emita “disposiciones que son declarativas”, ya que no se pueden ejecutar en la realidad o no tienen ningun impacto, pues recordó que existe un déficit de 70 mil policías y que los delincuentes pueden clonar las placas de las motos o utilizar otros vehículos para perpetrar sus delitos.

“Los policías solo se limitan a hacer operativos en una zona y hora determinada, pero eso no soluciona, los casos de extorsión y sicariato siguen en aumento”, aseveró.