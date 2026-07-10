Por Carlos Gonzales

La exigencia de que las motos eléctricas cuenten con el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) y placa, así como licencia para sus conductores y el uso de cascos, ha generado diversas interrogantes, ya que los usuarios de dichas unidades vehiculares y las empresas que las comercializan han protestado, incluso tuvieron una reunión el viernes 3 de julio con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El tema ha concitado gran atención debido a que se había anunciado que, desde el 2 de agosto, la Policía iniciaría la fiscalización y la aplicación de multas.

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