El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha emitido un total de 7.709 brevetes que fueron tramitados en Lima Metropolitana antes del inicio del estado de emergencia instaurado por el avance del coronavirus (COVID-19).

El ministerio indicó en un comunicado que estos documentos empezaron a entregarse desde el 15 de junio, fecha en la que reanudaron sus actividades de manera remota en sus sedes de Lince (4.273 licencias) y del Cercado de Lima (3.436 licencias).

El pronunciamiento destaca la visita que hizo este lunes el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, en la que supervisó la atención en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Cercado de Lima para verificar si las personas cumplen con el procedimiento sanitario.

Estremadoyro recordó que la atención de los usuarios debe ser programada vía electrónica o telefónica, de tal manera que se realice de acuerdo al horario indicado y así evitar aglomeraciones.

“Teniendo en cuenta que hay varias personas cuya licencia de conducir se encuentran vencidas desde enero hasta agosto, se ha previsto brindar una prórroga. Las fechas van desde setiembre de 2020 a enero de 2021 de acuerdo a la clase y categoría”, sostuvo el ministro.

Cabe indicar que el MTC amplió la vigencia de licencias de conducir de vehículos automotores, cuyo vencimiento se haya producido desde el 01 de enero de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020. La normativa fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano y se ejecuta en el marco de las acciones tomadas por el Ejecutivo para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

USO DE PROTECTORES

Por otro lado, el ministro Estremadoyro exhortó a los pasajeros a utilizar mascarilla y protector facial en el transporte público. Precisó que el sector estableció multas para los transportistas que trasladen usuarios sin los mencionados implementos de protección contra el COVID-19.

“Los protocolos los hemos dado. Las entidades encargadas de la fiscalización van a publicar directivas en estos días y se va a empezar a sancionar. La sanción no va al usuario, sino que este no va a poder subir a las unidades de transporte público si no tiene mascarilla y protector facial. Las sanciones van dirigidas al transportista y al conductor”, aseveró.

🔴 Ahora el titular del sector, @CEstremadoyro2, supervisa el funcionamiento del Centro de Emisión de Licencias de Conducir en Orrego. pic.twitter.com/JX8sesedRM — MTC Perú (@MTC_GobPeru) July 20, 2020

