El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la campaña “No va sola”, como parte de la lucha contra el acoso sexual a las mujeres, niñas y niños en los buses de transporte público.

En un comunicado, el MTC enfatizó que la iniciativa tiene como objetivo comprometer a los usuarios del transporte, conductores, cobradores, fiscalizadores y empresarios del servicio a ser aliados contra la cultura del asedio sexual.

La campaña consiste en la implementación de mensajes en los medios de transporte dirigido a las usuarias y usuarios, así como la difusión de mensajes en las redes sociales oficiales del MTC y de influenciadores con el hashtag #NoVaSola.

El viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, aseguró que esta campaña será intensiva y pretende ser sostenible. “Es un trabajo de sensibilización para que todos nos comprometamos en esta lucha para erradicar el acoso sexual. El mensaje es no a la indiferencia, no debemos callar, todos debemos ayudar. Vamos a decirles a víctimas que no están solas”, manifestó.

Segú el MTC, la medida se realiza debido a los altos índices de acoso en el transporte público. De la data existente, se sabe que la situación en Lima refleja que 7 de cada 10 mujeres señalan haber sido víctima de acoso en el transporte público. En el caso de la ciudad de Trujillo, 6 de cada 10 mujeres reportan lo mismo (66%).

Las formas de acoso más recurrentes en Lima son los tocamientos indebidos (65%), el acoso verbal (20%) y las miradas lascivas (11%); mientras que en Trujillo predominan las expresiones obscenas, los piropos, miradas o silbidos incómodos (57%), seguido de los tocamientos (38%).

