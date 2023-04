Una menor de tres años falleció el último jueves tras desmayarse al interior de la institución de educación inicial Inmaculada Concepción 555, ubicada en el distrito de Surco. A pesar de que la niña fue trasladada de emergencia al policlínico El Progreso, en el establecimiento médico los doctores solo confirmaron su deceso.

“Estaba en su salón, en clases, haciendo sus actividades de forma normal, en la mesa, y es ahí que mi hija se desmaya”, contó Gianella Falcón, madre de la pequeña fallecida, quien además aseguró que su hija no padecía de ninguna enfermedad preexistente.

Indicó que los profesores le dijeron que intentaron reanimar a la menor y darle los primeros auxilios. “Pero no respondía, no abría sus ojos, ni nada”, mencionó. Los padres denunciaron al centro educativo por negligencia en su atención.

La niña fue trasladada de emergencia al policlínico El Progreso de Surco, pero los doctores solo lograron confirmar su deceso. A través de un comunicado, la UGEL 07 sostuvo que el colegio brindó los primeros auxilios correspondientes a la menor, pero no pudieron evitar su muerte.

“Cuando me llamaron me indicaron que se desmayó en el salón de clases y que la iban a llevar al centro de salud más cercano. Me llamaron para decirme que vaya de manera urgente. Cuando llego, el médico me dijo que mi hija había llegado cadáver”, narró la progenitora.

Falcón también comentó que uno de sus familiares pudo ver el cadáver de la menor y observó hematomas en varias partes de su cuerpo. Además, agregó que fue vacunada sin su permiso.

“Días antes vino con dos arañones en la cara. Me decía que unos compañeritos le estaban golpeando su cabecita. Un día no quiso ir al colegio y no fue, no quería. Hoy día (día de su muerte) llegó tarde porque tampoco quería venir”, señaló.

Descartaron aplicación de vacuna

La menor de tres años no recibió ninguna vacuna antes de morir, según informó la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima sur, del Ministerio de Salud (Minsa).

A través de un comunicado, la entidad señaló que el personal del puesto de salud “Los Viñedos” programó una jornada de vacunación en el Nido “Inmaculada Concepción”, como parte de las actividades de inmunización del Esquema Regular y contra la COVID-19 que se realizan en toda la jurisdicción.

También aseguró que el proceso de vacunación se realizó en estricto cumplimiento del protocolo que incluye el consentimiento informado firmado por los padres de familia y la presencia de los mismos.

No obstante, “según el informe emitido por la Red Integrada de Salud Barranco, Chorrillos, Surco, la niña no recibió vacuna alguna”, detalló. En tanto, la Diris Lima Sur expresó sus condolencias a los familiares de la menor y dijo que pone su total disposición para brindar información en el proceso de investigación que realicen las autoridades.

¿Qué dice la necropsia?

De acuerdo a los resultados de la necropsia realizada a la menor, su deceso se produjo por asfixia y no un simple desmayo, como se creyó al inicio. El informe médico difundido por 24 Horas sostiene que la muerte de la pequeña fue “por asfixia por obstrucción de la vía aérea por contenido alimentario”.

La madre de la menor culpó a los encargados del centro de estudios por no haberle dado los primeros auxilios a su hija. “No han estado pendientes de mi hija. No han estado ahí, para darle el cuidado respectivo, y no solo a ella, sino a todos los niños”, expresó.

Los padres de la menor esperan que el centro educativo se pronuncie luego de conocerse los resultados de la necropsia.