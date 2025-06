La laguna de Huacachina es el centro de llegada de decenas de turistas.

Junto a un grupo de turistas, Maria abordó, en los alrededores de la laguna de la Huacachina, uno de los vehículos areneros que surcan las dunas a gran velocidad. La unidad era manejada por José Carillo Aragón y tenía como guía turístico a Fernando Peralta Fernández.

De acuerdo con la versión de los testigos, el tubular se desvío de su ruta habitual y se detuvo en la zona conocida como ‘Lomo de Camello’ para que los turistas realicen sandboard desde la parte de un cerro de arena, pero la turista estadounidense no bajó y permaneció en el asiento del copiloto a la espera de completar el recorrido.

Fue en esa circunstancia que ocurrió el accidente. El tubular, en el que solo estaba la extranjera, cayó desde la parte alta del cerro y dio varias vueltas hasta detenerse. La mujer fue auxiliada y llevada al hospital Regional de Ica, pero falleció a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cuerpo.

Las autoridades tienen tres hipótesis respecto a lo sucedido. Una indica que el vehículo no estaba estacionado en un terreno firme, por lo que cedió en la arena y, debido a su peso, se volcó, mientras que otra versión afirma que el conductor no dejo ‘enganchado’ el freno de la unidad y que, por esa razón, se deslizó en la arena. Otra hipótesis que se maneja es que la turista trató de bajar y chocó, de manera involuntaria, con los controles del vehículo, por lo que la unidad avanzó y cayó.

El servicio de los tubulares en las dunas de la Huacachina

Un periodista de Ica, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó a El Comercio que el número de tubulares que operan en las dunas se ha incrementado en los últimos años debido a la gran cantidad de turistas que llegan a la laguna de la Huacachina, especialmente los fines de semana.

Sin embargo, remarcó que gran parte de dichos vehículos son fabricados de manera artesanal, no han sido sometidos a revisiones técnicas y que, por lo tanto, no cuentan con SOAT.

Los tubulares se desplazan a grandes velocidades.(Foto: Shutterstock)

Incluso, aseveró que los propietarios de los tubulares han formado alianzas con agencias de turismo informales que operan en la zona para promocionar dicho servicio como seguro. Por ello, en los alrededores de la Laguna de la Huacachina es común ver, según dijo, los denominados ‘jaladores’.

Además, el periodista indicó muchos de los conductores de las tubulares provienen de los asentamientos humanos que han invadiddo el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

Plantean que unidades sean homologadas y que autoridades regulen la actividad

Francisco Basili, director de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y presidente de la Asociación de Turismo de Aventura y Ecológico (APTAE), explicó a El Comercio que los tubulares que transitan por las dunas de Ica son, en su mayoría, camionetas Toyota modelo Land Cruiser de años anteriores y que pueden trasladar entre 8 y 12 pasajeros.

“La mayoría está montada sobre los chasis de metal de las camionetas Toyota Land Cruiser, con unos motores 3500. Es un vehículo de fábrica para ir por la arena, lo que hacen es cambiarle la carrocería por una carrocería de tubos”, manifestó.

Indicó que los accidentes protagonizados por los areneros son por distintos motivos, pero fundamentalmente son por el desorden en dicha actividad turística y la falta de regulación de parte de las autoridades.

“Ha habido choques entre los vehículos porque no hay rutas preestablecidas, ha habido accidentes porque los vehículos no homologados no contaban con los cinturones de seguridad adecuados, ha habido accidentes porque las tapas de los motores no estaban protegidas y el aceite salpicaba a los pasajeros”, expresó.

Basili consideró que retirar a los areneros de las dunas de Ica no es una solución, ya que se ha vuelto una actividad muy importante en la región Ica desde hace 15 años, por lo que les compete a las autoridades locales ordenarla y regularla al ser una vía off road y no de una carretera nacional.

“No creemos que sacar a los tubulares sea una solución, lo que creemos es que hay que ordenar y regular. Si es tan buen negocio, como los operadores locales dicen, se puede pasar a vehículos homologados. Los turistas vienen al país para hacer estas actividades en las dunas”, expresó.

En esa línea, planteó que las únicas unidades que circulen por las dunas sean las que están homologadas a fin de brindar seguridad a los turistas y acceder a seguros y al SOAT. Indicó que hay una asociación de empresarios formales de Ica que ha adquirido vehículos UTV (Utility Task Vehicle), los cuales solo pueden trasladar cuatro pasajeros, pero son más seguros.

Las especificaciones técnicas que deben cumplir los tubulares

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones modificó, en julio del 2019, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para “optimizar” las condiciones de seguridad de los tubulares que prestan el servicio de traslado de turistas.

En la norma se establecieron las condiciones técnicas de seguridad para los vehículos tubulares, como tener chasis original de fábrica, cinturones de seguridad de cuatro puntos y asientos con cabezales de seguridad, entre otras medidas. El objetivo era evitar accidentes con consecuencias fatales para los turistas nacionales y extranjeros.

En el Decreto Supremo Nº026-2019-MTC se determinó que serán las municipalidades provinciales las que deben remitir al MTC la información de las empresas y vehículos autorizados para realizar transporte turístico de aventura (tubulares).

En el 2019, el MTC estableció las condiciones de seguridad en el transporte turístico.

En el mencionado decreto supremo también se estableció que, con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización y control de los vehículos, estos tendrán una placa de rodaje que los diferencie de los otros servicios.

Dicha placa tendrá las siguientes características: fondo color blanco, franja superior color morado y letras y números de color negro.

Por su parte, el Gobierno Regional de Ica inició, en el 2019, la elaboración del Plan Maestro de la laguna de la Huacachina y uno de sus puntos más destacados era el planteamiento de retirar a los tubulares del Área de Conservación Regional.

Como parte de las investigaciones por los constantes accidentes en las dunas de Huacachina, el Ministerio Público informó que, en el 2013, se tenían identificados hasta 150 tubulares en las dunas, pero la cifra se elevó, en el 2024, a 450.

Piden mayor fiscalización a tubulares

El accidente en el que murió la turista estadounidense Maria Focumet es una muestra de la forma en la que operan algunas empresas informales en el sector turismo, afirmó Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

En diálogo con El Comercio, Acosta remarcó que las actividades turísticas en Ica se desarrollan, especialmente los paseos en tubulares, sin fiscalización de las autoridades, por lo que, en casos de accidentes, se afecta la imagen del Perú. “Ica es la tierra de nadie, no hay fiscalización ni supervisión, hay agencias de viaje que, por pagar un precio barato, contratan a estos informales”, informó.

Pidió a los turistas nacionales y extranjeros contratar los servicios de empresas de turismo formales, ya que estas cuentan con seguros y contratan unidades que cumplen con las reglas vigentes. Remarcó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tendría que enviar fiscalizadores si las regiones no se dan abasto, pues consideró que a las regiones “poco les importa el turismo”.

“Hay que regular y fiscalizar esta actividad de los tubulares en la región porque hay varias empresas pequeñas que operan así nomás y terminan en este tipo de desgracias que malogran el prestigio del país”, precisó.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT).

“Acá lo que necesitamos es que las autoridades competentes establezcan normativas claras y realicen controles efectivos y no solo cuando pasa este tipo de accidentes, ya que no es la primera vez que pasa. Hay que hacer revisiones constantes para garantizar la seguridad de los turistas”, agregó.

No hay norma que regule a los tubulares

Otra persona que coincide sobre la falta de regulación y fiscalización a los tubulares es Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial, quien cuestionó que la cantidad de vehículos areneros se haya cuadruplicado en los últimos años sin ningún tipo de intervención de las autoridades, pese a que han protagonizado varios accidentes en las dunas.

En ese contexto, recordó que la legislación peruana solo regula a los vehículos que circulan por la vía pública, para lo cual existe un Reglamento Nacional de Vehículos, que establece los estándares de los vehículos de acuerdo con su diseño y carrocería. “Para este tipo de transporte, que es netamente turístico, no es un transporte normal, se da sobre la base de una actividad que es netamente turística. No existe una regulación”, expresó.

Los tubulares han protagonizado varios accidentes en los últimos años.

En ese contexto, recordó que a los propietarios de los buses panorámicos se le exige que las unidades sean llevadas a talleres autorizados por el MTC para que sean acondicionadas y se les permita su circulación, pero esa exigencia no rige para los tubulares.