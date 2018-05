María Elizabeth Fernández Flores fue acuchillada por su ex pareja y compañero de trabajo Roberto Pazos Chumo, el pasado 3 de mayo, en una entidad financiera en el distrito de Miraflores.



La mujer de 30 años dio testimonio de la brutal agresión. Además, pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y a la Defensoría del Pueblo para que su agresor reciba la pena máxima.

“Hoy he sido yo, mañana quién será. Las leyes deben ser más drásticas”, dijo la joven en diálogo con RPP.

“Él lo tenía todo planeado. Tenía todo listo. No se demoró ni un minuto en coger (el cuchillo) y agarrarme del cuello. Me dijo ‘te voy a matar maldita, has arruinado mi vida por haberme denunciado’", agregó.

María Elizabeth detalló que ella terminó su relación con Pazos Chumo a fines del mes de marzo. Desde entonces, el sujeto se puso violento y la interceptaba en buses y paraderos. Un día antes de que la apuñalara, la joven puso una denuncia en la comisaría de Monterrico.

"Él me atacó de frente. Me dijo que por qué lo había denunciado y yo le negué que lo había hecho (...) Me cogió por la espalda, no me dio tiempo para prender la computadora. Lo tenía preparado, él me estaba esperando en la oficina. Su objetivo era matarme por haberlo denunciado",dijo.

“Yo le puse la denuncia por acoso sexual, me dijeron que como no me quitó nada y no me robó mis pertenencias, no podían detenerlo. No me tomaron en serio”, resaltó.

María fue sometida a una intervención quirúrgica por lo que continúa internada en la clínica Good Hope y debido a la herida que presentaba a la altura del abdomen. Hasta la fecha, sigue alimentándose por sondas y los médicos señalan que su evolución es satisfactoria.



