Una mujer denunció irregularidades en la atención médica en el policlínico Francisco Pizarro de la red de Essalud que le provocaron una grave herida en el muslo derecho.



En entrevista con América Noticias, Nancy Herlfers relató que hace tres meses acudió al centro médico por una infección molar por lo que el médico tratante le recetó tres dosis de inyecciones intramusculares. La colocación de estas, a cargo de una técnica del policlínico, le habrían provocado el daño en su muslo.

“En el primer día me pusieron la ampolla y quedó un poquito morado. A la segunda se puso más morado y ya no me pudieron poner más, por lo que me la colocaron en la otra nalga y no me pasó nada”, contó.

Una semana después, presentó fuertes dolores en el muslo, así como problemas para movilizarse. Debido a esto regresó al centro de salud.

“En medicina me dijeron que me habían agarrado una arteria y que tenía que pasar por urgencia para a cirugía. El doctor Olaechea me sacó un pedazo de carne y me hizo un hueco”, agregó.

Ante la herida en su muslo, la mujer fue trasladada al hospital Guillermo Almenar. Luego, permaneció internada diez días en otro nosocomio. No obstante, hasta la fecha no encuentra mejoría.

En respuesta, EsSalud informó que inició una investigación para aclarar lo ocurrido y se comprometió a dar atención integral a la paciente para su total recuperación. El seguro social confirma que se le colocó medicación intramuscular en el tópico del policlínico el 7, 9 y 11 de junio. El día 25 de junio retornó por un problema que fue diagnosticado como absceso cutáneo a la altura de la cadera. Es así que le realizaron un procedimiento quirúrgico en el área de cirugía.

La denuncia está en manos de la comisaría El Manzano, en el Rímac, a la espera que pase a Fiscalía por el delito de lesiones culposas.