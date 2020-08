La madre de familia Kimberly Cárdenas denunció que terminó con los pies quemados tras dar a luz el pasado 8 de agosto en el hospital Cayetano Heredia, situado en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con “América Noticias”, la víctima indicó que el 7 de agosto llegó al mencionado nosocomio por una complicación en su embarazo y al día siguiente dio a luz a su bebe, luego pasó a sala de recuperación donde se habría producido el incidente.

“Empecé a temblar esta parte [señala su hombro izquierdo] de mi cuerpo, y la enfermera se asustó y me puso las botellas con suero caliente en la parte de mis pies”, declaró Kimberly.

“Ellos le habrán puesto el suero tan pegado a la piel por eso que ha salido afectada con esas quemaduras”, refirió su esposo Francis Loayza.

La mujer expresó su indignación debido a que dos días después del hecho fue dada de alta. Además, precisó que no puede alimentar de manera correcta a su recién nacido. Por ello, pidió apoyo de las autoridades para una investigación oportuna del hecho.

“El enfermero me preguntó qué me había pasado y le dije que así había salido de la sala de recuperación. Él le contó al doctor, y este simplemente le dijo: ‘pídele crema a la pareja’. Me dijeron que esa crema me voy a echar en mi casa, me dieron un suero y una venda. Ni siquiera me dijeron si se iban a hacer cargo”, detalló.

El noticiero informó que intentó comunicarse con el mencionado nosocomio, pero aún no emite ningún comunicado. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) intervino en el caso e indicó que iniciarán las investigaciones.

“Hemos iniciado una investigación del caso para identificar la situación en la que se dieron estos hechos. Luego se emitirá un informe preliminar para ver si hay una sanción. Se ha constatado que la atención que se le brindó a la paciente generó estos hechos inesperados”, informaron para el citado medio.