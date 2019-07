Mujer espera hace una semana que le retiren del vientre a bebe fallecido

El Instituto Nacional Materno Perinatal se pronunció respecto al caso de Ivette Pinedo Jara, paciente que denunció que a pesar de que hace 7 días murió el bebé que gestaba, aún no se le practica una cirugía para retirarlo. Ella señala que desde el pasado 26 de junio permanece internada sin que se le programe una operación.

En diálogo con ATV Noticias, el doctor Enrique Guevara Ríos, director del Instituto Materno Perinatal, explicó que Pinedo Jara, de 34 años, es una paciente de alto riesgo. Durante estos días, dijo, se le realizaron varios exámenes que determinaron que no se le podía intervenir.

“La paciente ingresa el 26 de junio y se le pide sus exámenes auxiliares porque iba a ser programada para una cesárea. El día 27 figura que tiene una glucosa muy alta. El día 28 sale normal. El día 29, feriado. El día 30, domingo. El 1 de julio se hace la interconsulta con anestesiología y sale que tiene riesgo quirúrgico”, detalló.

Aclaró que la paciente no fue sometida a operación el 29 o 30 de junio porque se trata de una cesárea electiva. Aseguró que sería intervenida, quirúrgicamente, hoy miércoles.

“Es una cesárea electiva, no es de emergencia. No es que no queramos operar domingo o feriado. A todas las mujeres y fetos que requieren ser atendidas se les atiende de la mejor manera”, afirmó.

—Caso—

El referido medio difundió un video en el que aparece Ivette Pinedo Jara en el hospital. En el material audiovisual, ella contó que se encuentra a la espera de una operación para retirarle el feto.

“Desde el día 26 no me dan un diagnóstico. Me dijeron que iban a operar que me iban a sacar todos los análisis, me iban a sacar sangre, pero no me dicen qué día me van a operar o para cuando me van a programar. Tengo varios días con mi bebe muerto en mi barriga y me encuentro mal emocionalmente”, dijo la paciente en un video grabado por su esposo, Jorge Luis Rázuri.

Este contó que el día 26 de junio, ambos acudieron al Instituto Nacional Materno Perinatal y se les informó que el feto no presentaba signos vitales. Se trataba del cuarto hijo de la pareja.



“Nos dicen que vayamos por emergencia porque mi esposa podía ser hospitalizada. Nos dijeron que podía ser una cesárea o ser inducida al parto. La he dejado hospitalizada y hasta hoy no hay respuesta de los doctores”, se quejó Rázuri.

Instituto Materno Perinatal responde por denuncia de mujer que lleva a bebe muerto en vientre (Video: ATV Noticias).

