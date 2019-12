María Soledad Olivares Baca (36), la mujer que lanzó insultos y maltrató al conserje de un edificio, se disculpó por su comportamiento, pero aseguró que no es racista.

“Yo me disculpo realmente si es que han pensado que soy déspota, que soy una persona que se cree más, es más, me creo menos que mucha gente, y la verdad es que no considero que, por raza, la gente sea uno más que otros y menos por situación laboral”, afirmó Olivares Baca al noticiero 24 Horas.

Además, descartó que las palabras que usó contra el trabajador del condominio sean un insulto y consideró que “hay un poco de sensibilidad” sobre el tema del racismo.

“Yo no soy racista, yo no considero que la palabra cholo sea una mala palabra, yo creo que no es un insulto, deberíamos sentirnos orgullosos los que son así (…) porque realmente no es un insulto, solamente que lo que vino después, decir cholo de m…, eso sí está mal, se nota fuerte, me parece que hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo”, expresó.

“Se ha visto así, pero yo no he querido ser racista, yo tengo muchos amigos así”, agregó.

Incluso, la mujer llegó a señalar que sus insultos fueron en respuesta a que el conserje “la encaró” cuando ella bajó de la azotea de la torre contigua a su edificio para pedirle a los vecinos que bajen el volumen de la música porque sus menores hijos no podían dormir.

En relación a un incidente con una vecina, en agosto pasado, María Soledad Olivares Baca afirmó que decir que tiene problemas con todos sus vecinos “es una exageración” y considera que se ha hecho bullying del caso.