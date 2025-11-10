En el distrito de Pachacámac, una madre de familia reportó como desaparecida a su menor hija, Ester Noemí Sandoval García, desde hace 12 días. La joven de apenas 15 años fue vista por última vez cuando subía a un mototaxi tras salir del colegio.

Buenos Días Perú indicó que su madre, Lidia García, ya colocó la denuncia por desaparición, sin embargo, reclama que hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP), no ha hecho el trabajo suficiente para encontrarla.

“Fui a la comisaría y me dijeron que esperara, que las jóvenes suelen irse por ahí. Pasaron cuatro días para que aceptaran poner la denuncia”, contó al matinal.

La madre señaló que sería Julio Manguinuri Polo, de 52, dueño del vehículo y que habría dado hasta tres versiones sobre la desaparición de la adolescente, lo que levantó sospechas.

El implicado declaró que primero la dejó en el parque, luego en un Tambo y después en la municipalidad. Pero, hasta el momento, las hay imágenes de las cámaras de seguridad que hayan registrado alguno de estos sucesos.

“Mi hija desapareció en la avenida Bolívar con Revolución”, precisó la madre.

Le pidieron 20 mil soles

La mujer dijo a BDP que el sospechoso y su pareja, primero la amenazaron y luego ofrecieron dinero para que deje de buscar a su hija. Además, contó que recibió llamadas de personas inescrupulosas que le pedían 20 mil soles por darle información sobre la desaparecida. Ella entregó 2 mil soles, pero no recibió nada a cambio.

“Cada día que pasa es un día de dolor. Solo quiero justicia y que mi hija vuelva. Yo sé que la tienen retenida”, dijo la madre.

Si tienes información que ayude a encontrar a Ester Noemí Sandoval García puedes comunicarte a los números 936 179 842 (Lida García) o 983 649 987 (José García).