Mujeres productoras de 18 regiones se benefician con financiamiento de casi S/ 10 millones.
Mujeres productoras de 18 regiones se benefician con financiamiento de casi S/ 10 millones.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) financió la implementación de planes de emprendimiento de 739 mujeres productoras ubicadas en 18 regiones del país por un monto de S/ 9 999 892.43, a través de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI).

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