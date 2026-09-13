Mujeres productoras de 18 regiones se benefician con financiamiento de casi S/ 10 millones.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) financió la implementación de planes de emprendimiento de 739 mujeres productoras ubicadas en 18 regiones del país por un monto de S/ 9 999 892.43, a través de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI).

La iniciativa es promovida por la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria y ejecutada por el Programa AGROIDEAS, con el objetivo de entregar subvenciones económicas a las Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) para la implementación de sus planes de emprendimiento buscando la inclusión y el fortalecimiento de la autonomía económica.

Para este 2026 fueron seleccionadas 78 organizaciones agrarias integradas por 739 mujeres, cuyos emprendimientos están vinculados a actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Los planes representan una inversión total de S/ 11 110 991,57, de los cuales S/ 9 999 892,43 serán aportados por AGROIDEAS y S/ 1 111 099,14 corresponderán a la contrapartida de las organizaciones beneficiarias.

“Este programa especial de emprendimiento de la mujer rural busca que nuestras campesinas puedan tener, a través de un plan de negocio, la oportunidad de generar más ingresos y poder salir adelante con sus familias. En los últimos días, hemos aprobado alrededor de 10 millones de soles para 78 organizaciones de mujeres a nivel nacional”, informó el titular del sector, Marco Vinelli.

Junín concentra el mayor número de organizaciones seleccionadas, con 22, seguido de Apurímac (8), Amazonas (7), Áncash (6), Cajamarca (6), Huancavelica (6), Ayacucho (5), Pasco (2), Loreto (2), Arequipa (2), Cusco (2), Piura (2), Lambayeque (2), Huánuco (2), Ica (1), La Libertad (1), Puno (1) y San Martín (1).

Como parte del inicio de la ejecución de los planes de emprendimiento, el Midagri realizó la entrega simbólica de cheques a dos organizaciones de mujeres procedentes de Cusco y Apurímac, beneficiarias de la EEMRI 2026.

Hasta el distrito de Paccaritambo en Paruro, Cusco, llegaron las integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Sumac T’ikari desde Coporaque, Espinar para recibir el aporte del Midagri por S/ 136,200.00, lo cual contribuirá al mejoramiento de la producción, transformación y comercialización de quesos artesanales y así obtener mejores ingresos para las familias de la asociación.

Asimismo, desde Apurímac llegaron las mujeres que integran la Asociación de Productores Agropecuarios Valle De Accopampa – Cotarma para recibir el cheque por S/ 115,065.00 que cofinanciará la producción de cerdos.

De esta manera, el Midagri reconoce el liderazgo de las Organizaciones Agrarias de Mujeres en su exitosa postulación y destaca cómo su articulación con el Estado contribuye a impulsar los emprendimientos agrarios y permite fortalecer las economías locales.

Para acceder a la lista completa de organizaciones ganadoras pueden ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1cS4Dfr441i4JAbwIMy__Sz0WwSQSrnEr/view