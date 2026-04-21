Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aplicación de papeletas
Aplicación de papeletas
Por

Una propuesta de la congresista Kira Alcarraz busca que las multas que se apliquen a los conductores por infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), tal como ocurre actualmente. En un país en el que existe una alta tasa de evasión al pago de papeletas, la iniciativa ha llamado la atención.