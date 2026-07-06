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Resumen

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y los distritos de Miraflores, Barranco, San Isidro, San Isidro entro otros, dispusieron el embanderamiento obligatorio de todos los inmuebles con motivo de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú. En el caso del Cercado de Lima la medida estará vigente del 15 al 31 de julio y alcanzará a viviendas, edificios, establecimientos comerciales e instituciones, cuyos propietarios o responsables deberán colocar correctamente la bandera nacional para evitar multas que pueden llegar hasta S/5.500.

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