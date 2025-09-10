El Perú vuelve a destacar en el escenario mundial gracias a su gastronomía. A pocos días de la gran final del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, el tradicional pan con chicharrón se ha convertido en uno de los favoritos de la competencia digital.

En ese contexto, la Municipalidad de Magdalena del Mar anunció que este miércoles 10 de setiembre, desde las 7:30 a. m., se elaborará el “pan con chicharrón más grande del mundo” en la Plaza Túpac Amaru. La comuna precisó que durante el evento se ofrecerá una degustación gratuita al público asistente.

La propuesta forma parte de una serie de actividades impulsadas por distintos distritos de Lima que buscan rendir homenaje a este emblemático platillo peruano. El último 8 de setiembre, la Municipalidad de La Victoria, en conjunto con la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), presentó también la preparación del “pan con chicharrón más grande del mundo”.

La cita se realizó en la Plaza Manco Cápac y reunió a chefs y organizaciones vinculadas a este desayuno, repartiendo en la jornada 5.000 panes con chicharrón de manera gratuita.

En paralelo, Lince ha anunciado para el jueves 11 de setiembre su propio homenaje al sánguche en el marco del denominado “Mundial del Desayuno”. La actividad se llevará a cabo en el parque del Bombero, desde las 8:00 a. m., y ofrecerá gratuitamente 500 panes con chicharrón a los primeros vecinos que lleguen al lugar.

Con estos eventos, distritos como Magdalena, La Victoria y Lince se han sumado a la efervescencia que ha generado el certamen internacional promovido por Ibai Llanos, donde el pan con chicharrón compite con desayunos de otras partes del mundo.

Cómo votar por el pan con chicharrón

Para apoyar al Perú, los usuarios pueden ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram o YouTube, donde se realizan las votaciones abiertas en tiempo real. Cada interacción cuenta, y la organización de los peruanos en redes sociales ha sido clave para llegar a esta instancia.