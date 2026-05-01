Este viernes, en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, se realizó la edición N.° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde el equipo Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo.

Este viernes, en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, se realizó la edición N.° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde el equipo Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo. La jornada comenzó a las 7 de la mañana, con la instalación de cuatro tribunas que albergaron a cerca de tres mil personas, entre vecinos de La Victoria y visitantes de distintos puntos de Lima y del interior del país. El torneo reunió a 16 equipos, con partidos destacados como La Pólvora Tokyo frente a Purito Cóndor y Cevichería Mi Barrunto contra Los Rodríguez de Nocheto. CONOCE MÁS: No es solo la gloria: el MILLONARIO premio que se llevó Collaval tras ganar el Mundialito de El Porvenir 2026 Los asistentes disfrutaron de un evento pintoresco y colorido mientras Alfredo Franco, con más de 70 años de experiencia en la organización, supervisaba la logística y desarrollo de los encuentros. De igual forma, pudieron presenciar un espectáculo que combinó deporte, tradición y participación vecinal, con entrada a las tribunas desde S/30 y transmisión en vivo gratuita por diversas redes sociales. MÁS INFORMACIÓN: Mundialito de El Porvenir: así se vivió el arranque del histórico torneo de fulbito de barrio en La Victoria Asimismo, por primera vez, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se involucró en la planificación de medidas orientadas a prevenir incidentes violentos y asegurar el correcto desarrollo del evento deportivo. Por otro lado, autoridades de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de La Victoria, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios estuvieron presentes en el encuentro.