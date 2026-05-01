Resumen

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Integrantes de Collaval Jhammers celebran la obtención del título con abrazos y sonrisas, mientras el público comparte la emoción del campeonato. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Mundialito
  • Integrantes de Collaval Jhammers celebran la obtención del título con abrazos y sonrisas, mientras el público comparte la emoción del campeonato. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Integrantes de Collaval Jhammers celebran la obtención del título con abrazos y sonrisas, mientras el público comparte la emoción del campeonato. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Integrantes de Collaval Jhammers celebran la obtención del título con abrazos y sonrisas, mientras el público comparte la emoción del campeonato. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Primer plano del trofeo entregado al equipo campeón en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, sede tradicional del torneo que forma parte de la identidad cultural de La Victoria. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Primer plano del trofeo entregado al equipo campeón en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, sede tradicional del torneo que forma parte de la identidad cultural de La Victoria. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Primer plano del trofeo entregado al equipo campeón en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, sede tradicional del torneo que forma parte de la identidad cultural de La Victoria. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Jugador de Collaval Jhammers celebrando su triunfo en el Mundialito de El Porvenir | Foto: Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Jugador de Collaval Jhammers celebrando su triunfo en el Mundialito de El Porvenir | Foto: Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Jugador de Collaval Jhammers celebrando su triunfo en el Mundialito de El Porvenir | Foto: Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • En pleno Mundialito, una asistente aparece con una figura de Chucky a tamaño real. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    En pleno Mundialito, una asistente aparece con una figura de Chucky a tamaño real. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    En pleno Mundialito, una asistente aparece con una figura de Chucky a tamaño real. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Aficionados de diversas edades ocupan las tribunas y el perímetro de la cancha, siguiendo los encuentros y participando del ambiente festivo del Mundialito. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Aficionados de diversas edades ocupan las tribunas y el perímetro de la cancha, siguiendo los encuentros y participando del ambiente festivo del Mundialito. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Aficionados de diversas edades ocupan las tribunas y el perímetro de la cancha, siguiendo los encuentros y participando del ambiente festivo del Mundialito. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Diana Canto, conocida en la farándula peruana como 'La Negra Petróleo', llegó al evento deportivo, donde se tomó fotos con algunos asistentes que se lo pedían | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Diana Canto, conocida en la farándula peruana como 'La Negra Petróleo', llegó al evento deportivo, donde se tomó fotos con algunos asistentes que se lo pedían | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Diana Canto, conocida en la farándula peruana como 'La Negra Petróleo', llegó al evento deportivo, donde se tomó fotos con algunos asistentes que se lo pedían | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Durante el partido final, un jugador de Collaval Jhammers disputa el balón con un rival, mostrando la intensidad y el estilo callejero del torneo. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Durante el partido final, un jugador de Collaval Jhammers disputa el balón con un rival, mostrando la intensidad y el estilo callejero del torneo. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Durante el partido final, un jugador de Collaval Jhammers disputa el balón con un rival, mostrando la intensidad y el estilo callejero del torneo. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Se registraron breves incidentes durante el desarrollo del evento deportivo, mismos que fueron controlados por efectivos de la Policía Nacional | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Desde los balcones de las casas cercanas al escenario deportivo, los vecinos seguían con atención cada resultado | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Desde los balcones de las casas cercanas al escenario deportivo, los vecinos seguían con atención cada resultado | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Desde los balcones de las casas cercanas al escenario deportivo, los vecinos seguían con atención cada resultado | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • David Chauca Quispe, conocido como 'El Hincha Israelita', estuvo también en El Mundialito, vendiendo productos y animando a los asistentes | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    David Chauca Quispe, conocido como 'El Hincha Israelita', estuvo también en El Mundialito, vendiendo productos y animando a los asistentes | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    David Chauca Quispe, conocido como 'El Hincha Israelita', estuvo también en El Mundialito, vendiendo productos y animando a los asistentes | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • En la cuadra seis de la avenida Parinacochas (La Victoria), se disputó la edición N° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    En la cuadra seis de la avenida Parinacochas (La Victoria), se disputó la edición N° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    En la cuadra seis de la avenida Parinacochas (La Victoria), se disputó la edición N° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Por Redacción EC

Este viernes, en la cuadra seis de la avenida Parinacochas, se realizó la edición N.° 74 del Mundialito de El Porvenir, donde el equipo Collaval Jhammers venció 1-0 a Cevichería Mi Barrunto y se llevó el trofeo.

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