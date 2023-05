El mundialito de El Porvenir es conocido con justa razón como el torneo de ‘fulbito’ de barrio más popular y ‘picante’ del Perú. Cada 1 de Mayo desde 1950, cientos de hinchas llegan a la cuadra 6 de la prolongación Parinacochas en el distrito de La Victoria para celebrar el Día del trabajador disfrutando de los partidos y la fiesta en las tribunas. El torneo también se transmite en vivo a través de las redes sociales.

¿Cómo nació esta tradición? El 1 de mayo de 1950, Emilio ‘El Negro Cheme’ Chávez, Mario Chávez y Jorge Falla —vecinos del barrio de El Porvenir— organizaron el primer Mundialito. Ellos pertenecían a la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva (ACVD), que hasta el día de hoy se encarga del torneo.

Según el artículo ‘Victoria en el Porvenir’ de Carlos Bustamante-Migone, la primera edición se jugó con doce equipos. Los arcos se construyeron con piezas de chatarra y el premio fue el dinero reunido en una lata de café.

El Defensor Leoncio Prado fue el ganador certamen. Jorge Falla fue el primer árbitro del Mundialito, cargo que hoy en día solo unos cuantos valientes quieren asumir. Desde entonces, el 1 de mayo quedó registrado como el día anual para la celebración del torneo.

Desde la década del 60 el Mundialito de El Porvenir comenzó a contar con protección policial. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Sin embargo, durante el gobierno de Manuel A. Odría estaba prohibido jugar fútbol en las calles. Por tal motivo, Bustamente-Migone explica que Jorge y ‘Cheme’ fueron encarcelados por la Policía Nacional cuando las autoridades se enteraron de la existencia el evento. Fue en 1960 que la Prefectura de Lima reconoció el Mundialito de El Porvenir como torneo y se comenzó a jugar año tras año con protección policial, tribunas improvisadas repletas, y vendedores ambulantes de comida y cerveza.

Todo este escenario rodeaba encuentros de ‘fulbito’ que pronto se hicieron conocidos por altercados violentos entre jugadores, que también salpicaban a los árbitros y espectadores. Estos fueron los cimientos de la tradición del Mundialito de El Porvenir. A principios de los años 80, el certamen se convirtió en interprovincial al recibir equipos de Chiclayo, Ica y Pisco. Para la trigésima edición, se inscribieron 800 equipos, confirmando así su gran poder de convocatoria.

Mundialito de El Porvenir en 1960. El Mundialito de El Porvenir es considerado como el torneo que mejor representa el "fútbol macho". En 1960, la Prefectura de Lima reconoció el Mundialito de El Porvenir como torneo deportivo. En los alrededores también se jugaba el mundialito, pero de la gastronomía, los comerciantes aprovechaban la oportunidad para ofrecer sus mejores platillos.

Este año más de 100 equipos participaron de los torneos clasificatorios para el Mundialito. Finalmente, 16 conjuntos disputan hoy el campeonato en la cuadra 6 de la Avenida Parinacochas situada entre Humboldt e Hipólito Unanue. El primer lugar recibirá S/. 8.000; el segundo lugar, S/. 2.000.

Goles y golpes, zapatillas de lona o planta de goma, mentadas de madre, vasos de cerveza y platillos en las tribunas y balcones. Así se goza del torneo deportivo de barrio más popular del país.

Patrimonio de La Victoria

“El Mundialito es más que un campeonato: es patrimonio cultural deportivo de La Victoria. Es una fiesta entre muchas culturas que disfrutan del feriado con el ‘fútbol de contacto’. Hay un premio económico, pero aquí se juega por el honor”, afirma Ronald Salazar, coordinador de prensa de la municipalidad de La Victoria.

Equipos de otros distritos de Lima participan del certamen, como Villa Salvaje de Villa El Salvador, uno de los candidatos para obtener el primer puesto el día de hoy.

Mundialito de El Porvenir 2023 Foto: César Campos/@photo.gec 1 / 5 Mundialito de El Porvenir 2023 Foto: César Campos/@photo.gec 2 / 5 Mundialito de El Porvenir 2023 Foto: César Campos/@photo.gec 3 / 5 Mundialito de El Porvenir 2023 Foto: César Campos/@photo.gec 4 / 5 Mundialito de El Porvenir 2023 Foto: César Campos/@photo.gec 5 / 5

Desde el año pasado, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima (MML), empezó con las obras en la avenida Parinacochas para reparar el pavimento de la vía, instalar sardineles y colocar áreas verdes en medio. “Rubén Cano, actual alcalde de La Victoria, solicitó a la MML que las obras en la sexta cuadra de Parinacochas culminen antes del Mundialito y que en este tramo solo se repare la pista. Hoy inauguramos la pista nueva con el campeonato”, señala Salazar.

La pelota también rueda en TikTok y Facebook

José Mamani, periodista arequipeño conocido como ‘El Pepe’ en redes sociales, llegó hoy a las 4 de la mañana a la cuadra 6 de Parinacochas. Decenas de fanáticos y periodistas empezaban a ubicarse para conseguir el mejor lugar para observar el torneo más popular de La Victoria.

Este es el segundo Mundialito que cubre ‘El Pepe’. Cuenta con 257 mil seguidores en TikTok y su contenido versa principalmente de torneos de ‘fulbito’ de barrio de Lima y Arequipa. Videos de este tipo son un éxito reciente en las redes sociales.

“Antes no se le daba importancia a los partidos de barrio. Pero con la aparición de las redes sociales, se ha abierto una gran posibilidad para que se muestren. A la gente le gusta observar los partidos a ras de campo, ver cómo el partido se pone picante”, señala el periodista.

“El año pasado no había tanta prensa digital, pero ahora hay muchos medios digitales cubriendo el Mundialito” José Mamani, 'El Pepe', periodista arequipeño

‘El Pepe’ realizó una gran cobertura del Panamericano de El Porvenir y las rondas clasificatorias del Mundialito en el Complejo deportivo El Porvenir; ambos son torneos previos al certamen del 1 de mayo que definen a loas 16 participantes finales. El periodista confiesa que este campeonato es el evento deportivo más complicado y a la vez satisfactorio de cubrir.

El campeón del Mundialito recibirá 8 mil soles. (Foto: GEC)

“Aquí no existe un espacio asignado para grabar. La gente se mete a la cancha en pleno gol y cruzan la toma. Los jugadores se agarran del cuello. Pero lo disfruto muchísimo. Lo que más me sorprende es el tema de los pases. La firma más cotizada del campeonato está en 13 mil soles. Eso nunca lo vi en otras partes del país”, relata.

Ningún torneo que ha cubierto el periodista arequipeño le alegra tanto como el Mundialito de El Porvenir. Los vecinos del barrio victoriano y asistentes frecuentes a los partidos ya lo reconocen y tratan con amabilidad.

Tribuna, balcones y techos abarrotados de fanáticos que observan de los partidos del Mundialito. (Foto: José Mamani).

“Me siento como en mi casa. Hay un cariño especial de la gente que poco a poco lo he conseguido grabando para TikTok y mi Facebook. Antes tenía miedo de venir a El Porvenir, pero ahora los vecinos me saludan y tratan muy bien. Me dicen ‘Pepe, no te preocupes, tu aquí estás chalequeado’”, confiesa.