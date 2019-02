Municipalidad del Callao clausura temporalmente aeropuerto Jorge Chávez

-Actualización 1:22 p.m.-

Pese a que la Municipalidad del Callao colocó carteles de cierre temporal en tres puertas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los pasajeros y acompañantes ingresan sin problemas por las mismas, comprobó El Comercio. Además, David Ortiz Gaspar, procurador adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que denunciarán a la comuna chalaca por ordenar la clausura temporal.



-Nota original-



La Municipalidad del Callao clausuró temporalmente los accesos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por no cumplir con colocar carteles contra discriminación conforme a la Ordenanza Municipal N° 026-2009.



Juan Carlos Torres, gerente de Licencias y Autorizaciones del Callao, señaló que se han cerrado las puertas 6, 7 y 8 del terminal, pero no se ha restringido el ingreso a pasajeros ni tampoco la salida o llegada de vuelos nacionales e internacionales. Los usuarios pueden ingresar por las puertas auxiliares. "Ninguna actividad ha sido suspendida, el operativo no termina", informó a El Comercio.



El cierre temporal ocurre días después de que la Municipalidad del Callao sancionará a la empresa Lima Airport Partners (LAP), operadora del terminal aéreo, con una multa de S/2.100, equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por infringir la ordenanza que prohíbe toda forma de discriminación en la jurisdicción.



En una inspección de la Gerencia de Licencia y Autorizaciones del Callao, realizada el 4 de febrero pasado, la comuna había constatado que LAP no cumplió con colocar en un lugar visible el cartel o aviso al público con el texto ‘En este local está prohibido toda clase de discriminación’, tal como lo estipula el artículo 7 de la citada norma.

La inspección se realizó a raíz de una denuncia de Promsex, defensa legal del pasajero Antonio Gálvez, quien en noviembre pasado fue víctima de comentarios homofóbicos por parte de Juan Carlos Paz Lobatón, animador de la Orquesta Zaperoko, La Resistencia Salsera, en el mencionado terminal aéreo.

–RESPUESTA DE LAP–

A través de un comunicado, la concesionaria aseguró que luego de ser notificados por la Municipalidad del Callao, hace más de dos semanas, cumplieron con la implementación de los carteles contra la discriminación en las dos primeras entradas del terminal aéreo.



"Tras la visita realizada por la gerencia de fiscalización de la Municipalidad del Callao, y la notificación de infracción remitida por la falta de carteles, Lima Airport Partners dispuso de manera inmediata la colocación de los mismos en las dos entradas principales al terminal. Asimismo, se envió una comunicación a la entidad edil, con fecha 11 de febrero, indicando el cumplimiento de la inclusión de los carteles con la leyenda, adjunto las fotografías correspondientes", señaló LAP en un comunicado en el que adjuntaron la mencionada carta a la comuna distrital.

LAP asegura que cumplió con colocar los carteles contra la discriminación, tal como lo estipula la normativa de la Municipalidad del Callao. Difusión

Por ello, calificaron de una acción arbitraria e ilegal la intervención realizada por la comuna provincial "en tanto se ha cumplido con la implementación de carteles requeridos por la normativa, dentro de los tiempos establecidos en la sanción". Además, aseguran que la medida municipal afectaría principalmente a los pasajeros y usuarios del primer terminal aéreo del país.

–"CARTELES SON INSUFICIENTES"–

Ante la versión de LAP, el funcionario del Callao señaló que dos carteles no son suficientes considerando la extensión del aeropuerto Jorge Chávez, ​más de 86 mil metros cuadrados sin contar con las plataformas.



"La norma indica que cada 100 metros se debe contar con un cartel contra la discriminación de 40 por 30 centímetros. Tenemos que todo el establecimiento no cuenta con este tipo de señalizaciones", precisó Juan Carlos Torres.