El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, opinó que el Poder Judicial fallará en segunda instancia a favor de la comuna del referido distrito luego que esta presentara un habeas corpus para la suspensión del cobro del peaje y el retiro las garitas, ubicadas en la avenida Separadora Industrial, pese a la apelación de la concesionaria Línea Amarilla SAC (Lamsac).

La madrugada del sábado, las casetas de peaje de la concesionaria Línea Amarilla SAC (Lamsac) fueron retiradas. La desinstalación se realizó con ayuda de grúas en una operación que fue saludada por los conductores y vecinos del lugar.

► Lamsac se pronuncia tras retiro de casetas de peaje en la avenida Separadora Industrial

► La Molina: retiran casetas de peaje en la avenida Separadora Industrial | FOTOS

En entrevista con RPP Noticias, el burgomaestre aclaró que no cuestionan el contrato de concesión. “Eso no es. Lo que nosotros estamos cuestionando son las anomalías a razón de la ejecución de ese contrato. Lamsac alega que la única vía es la del arbitraje, pero eso es una obligación entre las partes. Nosotros no somos parte contractual. Somos un tercero afectado razón por la cual nos hemos habilitado de este habeas corpus”, dijo.

“Tenemos asidero a nivel de primera instancia y estoy sumamente seguro legalmente hablando que a través de segunda instancia que se va a confirmar”, insistió.

Al ser consultado de qué ocurriría si el Poder Judicial dictaría un fallo a favor de Lamsac, Paz de la Barra señaló que se trata de un hecho consumado. Opinó que la concesionaria era consciente que el retiro de garitas era un hecho consumado, ya que procedieron a desmantelarlas pese a que calificaron la medida como “arbitraria”.

“Hay que entender que ningún acto está exento de control constitucional razón por la cual darle mayor peso a un contrato de concesión que a la propia Constitución francamente es un despropósito que Lamsac viene ejerciendo. Se han retirado las casetas a raíz del mandato judicial del jueves por la tarde del juez de primera instancia. Lamsac ha cumplido con ese mandato. Yo considero que hay un hecho consumado que ya la sala está viendo la apelación", acotó.

Finalmente, descartó movilizar grupos de personas en caso el dictamen sea a favor de Lamsac. “Las luchas sociales en pleno siglo XXI no se conquistan con la fuerza de la demencia y la violencia. Sé liderar esta lucha social”, indicó.

Vale precisar que Lamsac se pronunció tras el retiro de las casetas de peaje ubicadas en la avenida Separadora Industrial, en el distrito de La Molina.

Precisó que el preferido peaje existe hace más de 30 años, y que originalmente fue implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y luego transferido a la Municipalidad de Lima quien en el 2013 lo entregó a Lamsac en el marco de un Contrato de Concesión.

“Reiteramos que se está violentando la figura del habeas corpus para buscar fines distintos a aquellos para los que fue concebido, tales como cuestionar la vigencia de un contrato de concesión y descongestionar las vías del distrito de La Molina”, dice también el comunicado.

Finalmente, exhortó a la Oficina de Control de la Magistratura actuar de oficio y a la Corte Superior emitir su sentencia con celeridad.

La Molina señala que PJ confirmaría suspensión de peaje y retiro de garitas en segunda instancia (Video: RPP)