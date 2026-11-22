La Municipalidad de Lima informó que la festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, que se iba a realizar en el Estadio Nacional este domingo 22 de noviembre, no contaba con autorización municipal ni garantías del Ministerio del Interior.

A través de un comunicado, señaló que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), organizadora del evento, presentó una carta el 18 de noviembre, cuando faltaban solo dos días hábiles para su realización, pese a que la normativa establece un plazo mínimo de 7 días hábiles de anticipación para solicitar la autorización correspondiente.

“Los organizadores no cumplieron con los requisitos exigidos de acuerdo con la normativa vigente ni presentaron los expedientes correspondientes ante las tres gerencias involucradas en el procedimiento de autorización: Gerencia de Movilidad Urbana, Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Gerencia de Desarrollo Económico”, esta última encargada de otorgar la autorización municipal para la realización de espectáculos públicos", expresó.

Detalló que la Gerencia de Desarrollo Económico comunicó oportunamente a los organizadores la obligación de cumplir con los requisitos establecidos. Sin embargo, hasta el 20 de noviembre no se subsanaron las observaciones, por lo que no se inició el procedimiento administrativo ni se otorgó autorización municipal.

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“Por su parte, el Ministerio del Interior, mediante Resolución Directorial N° 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, de fecha 20 de noviembre de 2026, negó la solicitud de garantías de orden público debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de espectáculos públicos”, manifestó.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/hAlgnWatfE — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 22, 2026

IPD también se pronuncia

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) también emitió un comunicado para señalar que al cierre del plazo establecido, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no cumplió con presentar las autorizaciones correspondientes ni las garantías necesarias.

Señaló que los permisos necesarios para llevar a cabo la festividad de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional corría a cargo de dicha federación.

“Al cierre del plazo establecido, la FRFCP no cumplió con presentar las autorizaciones correspondientes ni las garantías necesarias. Además, la Prefectura de Lima constató en el lugar, este domingo, que la organizadora no contaba con las garantías del desarrollo del evento”, refirió.

“Tampoco se había contratado personal de seguridad ni dispuesto la producción del sonido, instalación de baños portátiles y otros aspectos logísticos”, agregó.

El IPD señala también que por esta situación no pudo autorizar la apertura de las puertas del Estadio Nacional pues se necesita contar con las garantías correspondientes.