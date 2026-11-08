La Municipalidad de Lima clausuró temporalmente este domingo 8 de noviembre el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la realización de eventos deportivos y no deportivos, un día después del concierto que brindaron Juan Luis Guerra y Carlos Vives.

En un comunicado, la comuna alegó “incumplimientos de las disposiciones municipales”, especialmente a las relacionadas con el control de accesos y salidas, que debían cumplirse para evitar situaciones de desorden y posibles sanciones.

“La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, quienes son nuestros principales aliados y constituyen una prioridad para la gestión municipal”, expresó.

En ese sentido, la Municipalidad de Lima exhortó a la UNMSM a subsanar las observaciones correspondientes, a fin de que pueda levantarse la medida en el más breve plazo y permitir el desarrollo de los próximos espectáculos en condiciones adecuadas de seguridad.

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“La comuna metropolitana transmite un mensaje de tranquilidad a los empresarios, promotores y artistas, y reafirma su disposición de brindar facilidades y continuar trabajando de manera articulada, como lo ha venido haciendo en la realización de grandes eventos nacionales e internacionales en nuestra capital”, subrayó.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/SO3lWTIwau — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 8, 2026

La clausura del estadio de la Decana de América se produce a pocos días del concierto de The Strokes, previsto para el viernes 20 de noviembre, y el de la orquesta piurana Agua Marina, anunciado para el sábado 28 de noviembre.

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Además, el concierto del cantautor británico Robbie Williams también está programado en el mismo recinto deportivo para el sábado 12 de diciembre.