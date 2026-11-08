La Municipalidad de Lima clausuró el estadio San Marcos tras concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. (Foto: Municipalidad de Lima)
La Municipalidad de Lima clausuró el estadio San Marcos tras concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima clausuró temporalmente este domingo 8 de noviembre el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la realización de eventos deportivos y no deportivos, un día después del concierto que brindaron Juan Luis Guerra y Carlos Vives.

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