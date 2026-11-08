La Municipalidad de Lima clausuró temporalmente este domingo 8 de noviembre el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la realización de eventos deportivos y no deportivos, un día después del concierto que brindaron Juan Luis Guerra y Carlos Vives.
En un comunicado, la comuna alegó “incumplimientos de las disposiciones municipales”, especialmente a las relacionadas con el control de accesos y salidas, que debían cumplirse para evitar situaciones de desorden y posibles sanciones.
“La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, quienes son nuestros principales aliados y constituyen una prioridad para la gestión municipal”, expresó.
En ese sentido, la Municipalidad de Lima exhortó a la UNMSM a subsanar las observaciones correspondientes, a fin de que pueda levantarse la medida en el más breve plazo y permitir el desarrollo de los próximos espectáculos en condiciones adecuadas de seguridad.
“La comuna metropolitana transmite un mensaje de tranquilidad a los empresarios, promotores y artistas, y reafirma su disposición de brindar facilidades y continuar trabajando de manera articulada, como lo ha venido haciendo en la realización de grandes eventos nacionales e internacionales en nuestra capital”, subrayó.
La clausura del estadio de la Decana de América se produce a pocos días del concierto de The Strokes, previsto para el viernes 20 de noviembre, y el de la orquesta piurana Agua Marina, anunciado para el sábado 28 de noviembre.
Además, el concierto del cantautor británico Robbie Williams también está programado en el mismo recinto deportivo para el sábado 12 de diciembre.