La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, decomisó en la cuadra 3 del jirón Miguel Aljovín, en el Cercado de Lima, vehículos eléctricos que eran alquilados principalmente a menores de edad para ser conducidas en la vía pública.

Durante la intervención, fiscalizadores, inspectores de tránsito y serenos de la comuna limeña constataron que los vehículos eran ofrecidos para que niños los condujeran en espacios destinados al tránsito vehicular.

“Esta actividad generaba una situación de riesgo para los menores y para los demás usuarios de las calles, entre ellos peatones y conductores”, señaló la comuna en una nota de prensa.

Los vehículos eran ocultados bajo una manta de plástico y dentro de una motocarguera o motofurgón cuando no estaban siendo utilizados, presuntamente con la finalidad de evadir los controles municipales y continuar con el alquiler informal.

El municipio advirtió que el uso de estos vehículos por menores de edad en la vía pública los expone a posibles accidentes, debido a que son conducidos en espacios destinados al tránsito vehicular y sin las condiciones de seguridad correspondientes.

Los vehículos eran ocultados bajo una manta de plástico y dentro de una motocarguera o motofurgón cuando no estaban siendo utilizados. (Foto: Municipalidad de Lima)

Ante esta situación, los vehículos eléctricos fueron decomisados y trasladados al depósito municipal, con el objetivo de evitar que continúen siendo alquilados y utilizados de manera informal en los espacios públicos.

Asimismo, se iniciaron los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, que contemplan multas de S/825 y S/1.375 por ocupación indebida del espacio público y por estacionar vehículos motorizados en la vía pública, respectivamente.

“La comuna limeña no permitirá que actividades informales que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos continúen desarrollándose en los espacios públicos. En ese sentido, se mantendrán las intervenciones y acciones de control orientadas a recuperar el orden, prevenir situaciones de riesgo y proteger especialmente a los niños”, expresó.

Asimismo, la Municipalidad de Lima exhortó a los padres de familia y a la ciudadanía a evitar el alquiler y uso de estos vehículos en la vía pública cuando no cuenten con las condiciones de seguridad y autorizaciones correspondientes, a fin de prevenir accidentes.

VIDEO RECOMENDADO