Los vehículos eléctricos eran alquilados principalmente a menores de edad para ser conducidas en la vía pública. (Foto: Municipalidad de Lima)
Los vehículos eléctricos eran alquilados principalmente a menores de edad para ser conducidas en la vía pública. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, decomisó en la cuadra 3 del jirón Miguel Aljovín, en el Cercado de Lima, vehículos eléctricos que eran alquilados principalmente a menores de edad para ser conducidas en la vía pública.

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