Un pozo sin tapa es una negligencia que cada cierto tiempo provoca una víctima en el país. Esta vez, un niño de dos años murió cuando jugaba en un parque del Cercado de Lima y, aunque parezca inverosímil, un día después, ni la Municipalidad de Lima ni Sedapal ha reconocido responsabilidad por una tragedia que debió evitarse.

Ayer, aproximadamente a las 2 p.m., un menor de dos años que paseaba junto a sus padres en el parque “Triángulo Paredes” de la urbanización Roma cayó a un pozo de 51 metros de profundidad. El hoyo, de unos 40 centímetros de diámetro, había estado cubierto solo con césped y tierra.

Quince unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y agentes de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajaron varias horas para intentar rescatarlo. Hasta las 5 p.m. se decía que aún era posible escuchar su voz.

Las labores de rescate de menor de 2 años que cayó a un pozo de más de 50 metros en un parque de Cercado de Lima se prolongaron por varias horas. (Foto: César Bueno)

Sin embargo, las 9 p.m., el comandante de los bomberos Larry Lynch confirmó la tragedia: “Hemos hecho todo lo posible, inclusive dando oxígeno [al menor], pero, lamentablemente, ha caído sobre metro y medio de agua y se ha ahogado”, dijo en Cuarto Poder. El dolor de familiares, rescatistas, vecinos y de quienes acompañaron los trabajos, incluso desde televisión, era incalculable. La recuperación del cuerpo concluyó después de casi 12 horas.

POZO “SIN DUEÑO”

Un día después de la muerte del niño, aún ninguna autoridad ni empresa asume la responsabilidad por el pozo sin tapa.

A las 8:48 p.m. de ayer, Sedapal, empresa de saneamiento que administra los pozos de agua subterránea en Lima y Callao, según dispuso el Decreto Ley 1185, emitió un único comunicado. El pronunciamiento aseguraba que el forado donde cayó el menor no era parte de su administración. El pozo piezométrico que sí era de ellos, decían, está ubicado a tres metros del lugar de los hechos. “Debido a la emergencia y para colaborar con las acciones de rescate, se ha removido la tapa de seguridad del pozo piezométrico. Una vez concluidos los trabajos, será colocada nuevamente con todas las medidas de seguridad del caso”, agregaba el comunicado.

Sedapal asegura que el pozo donde cayó y murió niño de 2 años no está bajo su administración.

Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene otra versión. Esta mañana, la gestión de Jorge Muñoz emitió un comunicado en el que aseguran que el pozo sí pertenece a Sedapal. De hecho, la comuna afirma que no tenía ni el registro del mismo, aunque se trate de un pozo que existiría desde hace tres décadas.

“La Municipalidad de Lima informa que no tenía registro ni conocimiento alguno sobre la existencia del mencionado pozo, el cual, tendría una antigüedad de por los menos 30 años y le pertenece a Sedapal, entidad que tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a toda la red e infraestructura de agua y alcantarillado de la ciudad”, indica el comunicado.

El municipio agregó que solicitará un informe a Sedapal sobre la existencia de pozos similares en otros puntos de la ciudad “con la finalidad de tomar acciones y proteger a los ciudadanos”. Sobre el mantenimiento de los parques, responsabilidad específica de la municipalidad, el comunicado tiene apenas tres líneas: “se vienen retomando paulatinamente las acciones de mantenimiento de las áreas verdes del Cercado de Lima, luego de levantada la cuarentena establecida a consecuencia del COVID-19”.

El alcalde Jorge Muñoz acudió ayer al parque donde ocurrieron los hechos para inspeccionar el trabajo de rescate. Se retiró sin declarar a la prensa, (Foto referencial: Cesar Campos/GEC)

Este Diario ha solicitado entrevistas a ambas entidades para profundizar sobre sus competencias, pero al cierre de esta nota no hemos obtenido respuesta.

En medio de esto, una familia destrozada exige sanción por una muerte absurda. “Cualquier niño ha podido caer ahí. Le ha tocado a mi hijo. Estamos muy mal. Hemos salido al parque en familia, unos minutos, intenté cogerlo cuando se abrió el hueco en el piso, no pude, mi hijo se fue”, dijo el padre esta madrugada a América Noticias.

Lo cierto es que en este caso no hay un solo responsable. Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, sostiene que tanto la empresa encargada del pozo como la Municipalidad de Lima deben responder por el abandono en el que se encontraba una infraestructura peligrosa. El pozo no tenía ningún tipo de señalización ni advertencia.

“Exigimos que Sedapal explique el estado de seguridad de los 402 pozos subterráneo que utiliza en Lima y Callao. Un pozo es una infraestructura de alto peligro, especialmente para niños, y debe estar plenamente identificada, señalizada, con fiscalización periódica y georreferenciada”, indicó a El Comercio.

En la tarea de fiscalización, la comuna metropolitana es clave porque la gestión de parques, veredas y otros espacios públicos es una de sus principales obligaciones. “La Municipalidad de Lima no puede simplemente sembrar plantas o recoger la basura y olvidarse que tiene el deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos. Hay un descuido en la seguridad, especialmente de las personas vulnerables, desde veredas inadecuadas, vías con huecos o parques con fierros oxidados”, agregó.

Para Abanto, es inaceptable que ambas entidades no aclaren hasta ahora sus competencias y admitan que se falló en el mantenimiento del pozo. “Rechazamos que la empresa y la autoridad municipal simplemente deslinden responsabilidad y le tiren la pelota a la otra. Tiene que haber una autocrítica. Un hecho de esta gravedad no puede solucionarse con la negación”, enfatizó.

El abogado Johnny Zas Friz, especialista en temas municipales, sostiene que, aunque aún es necesaria una investigación para determinar las causas exactas por las que el pozo estaba descuidado, la comuna metropolitana debe responder por el mantenimiento del parque. No conocer la existencia del pozo, según indican en el comunicado, no los exime de su tarea de fiscalizar el buen estado de espacios públicos. “Si no hicieron supervisión respectiva se trataría de una falta administrativa por incumplimiento de funciones. Se debe determinar si, por el lado penal, hay un posible delito de omisión de funciones”, explica. De todas formas, aclara que los resultados de la investigación darán a conocer los responsables directos de la negligencia.

Mientras tanto, se sigue esperando el pronunciamiento del alcalde Jorge Muñoz como máxima autoridad metropolitana. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, ha pedido que asuma la responsabilidad por el mantenimiento integral de los parques del Cercado de Lima.

