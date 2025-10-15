La municipalidad de Santiago de Surco informó que luego de 41 años logró recuperar el terreno donde funcionaba la Academia Johnny Bello, ubicado en la urbanización Chacarilla del Estanque.

En un comunicado, detalló que en 1984 el entonces alcalde Jaime Payet concedió de manera “irregular” a Juan Carlos Bello Angosto un terreno de 3 mil metros cuadrados para construir una academia deportiva.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Policías y manifestantes heridos por enfrentamientos durante movilización ciudadana

“Esta concesión fue absolutamente irregular, ya que se hizo a sola firma del alcalde y sin contar con la aprobación del Concejo Municipal ni de ninguna otra institución del Estado”, manifestó.

Detalló que hace 11 años venció la concesión y Bello no cumplió con devolver al Estado el terreno entregado hace 41 años.

LEE MÁS: Fotoperiodista de El Comercio es herido por perdigones mientras cubría movilización

Aseveró que en todo ese tiempo “no le ha abonado al municipio ni un sol por ningún concepto, incluido el impuesto predial y los arbitrios, de lo que no estaba exonerado”.

El municipio precisó que el terreno está valorizado en U$S8 millones aproximadamente que es deber de las autoridades municipales preservar los activos de los vecinos, razón por la cual tomó posesión del inmueble dentro del marco de la ley.

LEE MÁS: José Jerí visitó a los policías heridos durante protestas en el Centro de Lima

“La municipalidad va a proceder a la refacción de todas las instalaciones para que siga siendo un centro deportivo, pero en mejores condiciones y bajo su administración”, sentenció.

🚨 #COMUNICADO | Seguimos poniendo orden en Surco.

Caso: Terreno de la Academia Johnny Bello. pic.twitter.com/MTfYNRkKnV — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) October 13, 2025