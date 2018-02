A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima aseguró que ha respondido, de “manera amplia y detallada”, el pliego interpelatorio de rendición de cuentas planteado por el regidor Hernán Núñez y que la información se encuentra publicada en la página web del municipio capitalino, en la sección Informa.



El municipio afirmó que las respuestas fueron publicadas desde que se conocieron las preguntas a la actual gestión edil.

“El documento, de más de un centenar de páginas, dividido en 17 temas, responde las interrogantes formuladas en materia de obras públicas, servicios a la ciudad, transportes, seguridad ciudadana, financiamiento de proyectos, medioambiente, cultura, entre otros”, indicó la Municipalidad de Lima.

Además, remarcó que remitirá esta información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), siguiendo los procedimientos y mecanismos que establece la ley en esta materia.

No obstante, el regidor Hernán Núñez advirtió en Twitter que no aceptarán “respuestas imprecisas, incompletas o falsas, como ya se ha intentado y que el JNE debe garantizar un proceso que no resulte una burla a los vecinos”.