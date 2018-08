A través de su Gerencia de Fiscalización y Control, la Municipalidad de Lima cerró cuatro discotecas y bares situados en la cuadra 10 del Jirón De la Unión al no cumplir con las medidas de seguridad y por contaminación sonora, ya que excedía los decibeles permitidos durante horario nocturno.



El personal edil constató que los locales Odesa, Kong Terraza Bar, Etnias y Nación Cervecera no contaban con extintores, las vías de evacuación no estaban libres y se almacenaban licores expirados o de dudosa procedencia.

Además, los establecimientos fueron declarados en alto riesgo por los inspectores de Defensa Civil, ya que comprobaron que existían cables expuestos, los sistemas de seguridad y contra incendio no estaban activados, entre otras deficiencias.

“El tener un certificado de Defensa Civil no exime al propietario del local a que constantemente mantenga todas las medidas de seguridad en su negocio, no se puede jugar con la vida de los vecinos”, señaló Cristian Rosenthal, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima.

- Molestia a los vecinos -

La Subgerencia de Gestión Ambiental determinó que en estos locales se habían excedido los decibeles permitidos, pues en zonas comerciales deben llegar a 70 y, durante el operativo, estos establecimientos alcanzaban los 90 decibles.

Personal de Fiscalización y Control clausuró los locales por 15 días, hasta que las observaciones sean subsanadas, y se sancionó a los propietarios con multas de hasta 2 UIT.