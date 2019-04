Municipalidad de Lima: retiran aumento de sueldos a altos funcionarios

El alcalde Jorge Muñoz anunció que el aumento de sueldos de altos funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ocurrido al mes de iniciada su gestión, ya no continuará. Estos trabajadores volverán a percibir la remuneración fijada antes de la iniciativa de incremento.

La autoridad edil explicó que, pese a documentación que avala la posibilidad del incremento, tomó esta decisión en respuesta a la “preocupación” de la ciudadanía. Aclaró que el aumento remunerativo representó un ahorro en la contratación de asesores y consultorías.

“Si bien nosotros tenemos informes de naturaleza legal e informes internos y administrativos que es darnos la razón en esta posibilidad de aumentar sueldos para darle un mejor decoro salarial a nuestros funcionarios, he escuchado la preocupación de la gente y habiendo meditado esta situación, el día de ayer he dispuesto que esto regrese a los niveles que tenían antes de la mejora de los salarios”, acotó.

“Lo que evidencia esto es que el alcalde Jorge Muñoz toma decisiones. No me he subido ni un sol. Se subió a los funcionarios buscando tener mejor decoro en escala salarial. Se recortaron las asesorías y lo que se buscaba era tener un mejor clima laboral. Sin embargo, escuchando alguna preocupación de las personas y para que no exista ningún ruido en ese aspecto hemos vuelto a las condiciones antes del alza”, insistió.

Jorge Muñoz anunció que retiró el aumento de sueldos a funcionarios (Video: Canal N)

- El caso -

En un reportaje del programa Panorama, Jorge Valdez denunció que los sueldos de los nuevos funcionarios de la Municipalidad de Lima se incrementaron durante la gestión del alcalde Jorge Muñoz.

Aseguró que los funcionarios beneficiados con esta medida son, en su mayoría, personas que trabajaron con Muñoz Wells en la Municipalidad de Miraflores. El programa dominical detalló que los incrementos salariales al personal de confianza de Jorge Muñoz se realizan a través del rubro “incentivos”.

Vale precisar que el concejal metropolitano indicó que exigió explicaciones al alcalde Jorge Muñoz sobre este tema durante una sesión del Concejo de Regidores, pero que -según dijo- él no le respondió las preguntas.