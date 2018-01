La Municipalidad de Lima aseguró que los agentes del Serenazgo y de Fiscalización no ejercieron violencia contra una ambulante cuando le decomisaron el coche donde vendía jugo de naranja, en una calle del Centro de Lima.



“No reconocemos ningún tipo de violencia en nuestros procedimientos, si la hubiera nosotros tomamos las acciones inmediatas. En este caso estamos hablando de un proceso de retención sobre bienes, sobre un carro, y sobre bienes que han sido ya decomisados. Nosotros no realizamos, y en el video se puede advertir, violencia alguna contra las personas, contra esta infractora, sino contra los bienes, la retención es directa con los bienes, no hacia a las personas”, expresó Jhon Ortiz, subgerente de Fiscalización y Control, a "Buenos Días Perú".

En un video difundido en las redes sociales se ve que a la mujer la intervinieron hasta seis agentes en el cruce de los jirones Moquegua y Camaná, en el Centro de Lima. Incluso, ellos alejan al hijo de la vendedora informal, ya que el niño no se quería despegar de su madre.

En medio del forcejeo, los productos que estaban en el coche cayeron al piso. Finalmente, los agentes logran incautarle la unidad a la mujer y la suben a un camión. En las imágenes se ve que el pequeño llora en todo momento de la intervención.

El funcionario de la Municipalidad de Lima aseguró que solo se decomisan los productos de los ambulantes que regresan de manera reiterada a vender a las calles de la capital. No obstante, afirmó que se cotejará las versiones de los agentes con los videos difundidos en las redes sociales.



En el reportaje se señaló que la mujer no fue identificada y que si ella quiere recuperar sus productos tiene que pagar entre 400 a 800 soles de multa.