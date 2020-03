Municipio de Barranco sostiene que donación de víveres fue entre privados y no en beneficio de la comuna

A través de un comunicado, la Municipalidad de Barranco sostuvo que las donaciones hechas por los vecinos del distrito fueron en favor de familias necesitadas que no recibirán el bono de los S/380 y no en beneficio de la comuna, por lo que no es necesario que deban ser aprobadas por el Concejo Municipal y terminen ingresando como bienes del municipio. “Es una donación entre privados”, precisó.

“El apoyo que el alcalde se ofreció a realizar radica en la organización y traslado de los víveres a los hogares de los beneficiarios, debido a que los donante no pueden movilizarse debido al estado de emergencia”, señala el escrito.

Asimismo, la municipalidad precisó que se viene trabajando un marco legal que reglamente las sesiones de concejos virtuales, para poder llevarlas a cabo durante la emergencia. Agregó que también se espera aprobar otro marco legal para las donaciones donde el municipio solo sea un intermediador en situaciones críticas .

“Apoyamos las gestiones de la administración municipal para canalizar las donaciones de los vecinos y saludamos las muestras de solidaridad de muchas personas en el distrito”, puntualizó.

El comunicado fue refrendado por el teniente alcalde de Barranco, Marco Montes de Oca Sánchez y cuatro regidores del distrito.

Vecinos respaldan al alcalde

A través de una carta, un grupo de vecinos de Barranco manifestó su respaldo al alcalde del distrito, descartando que la autoridad haya tenido un afán de darle un uso indebido a los víveres.

Asimismo, resaltó que la autoridad haya respondido rápidamente la iniciativa de colaboración de una de las vecinas, a la cual se sumó otras 19 personas, quienes otorgaron los víveres al alcalde para que él hiciera la repartición entre 10 familias necesitadas que no recibirán el bono de los S/380.

“Efectivamente, el señor alcalde, acompañado de miembros de serenazgo en su recorrido diario, aprovechó para trasladar estos víveres. Luego los llevó a su domicilio para realizar la separación y los paquetes respectivos para las familias a las que se le iba a hacer las entregas. El alcalde Rodríguez ha manifestado que llevó los víveres a su domicilio y no a la Municipalidad porque ésta estaba cerrada y sin personal de apoyo”, dice el escrito.